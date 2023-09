Meghan Markle ha speso 350mila euro per i look degli Invictus Games

Chi li vedeva a un passo dal divorzio, alla fine, ha dovuto ricredersi. Meghan Markle e il principe Harry sono più felici che mai. C’era grande attesa per la loro partecipazione agli Invictus Games, le gare sportive dedicate ai veterani di guerra con disabilità. Andanta in scena nei giorni scorsi a Dusseldorf, in Germania, la manifestazione benefica ha catturato l’attenzione soprattutto per la presenza dei duchi di Sussex, che dal 2020 vivono in California. Da quando hanno rinunciato al ruolo di senior royal Harry e Meghan presenziano a pochissimi eventi selezionati e, in queste rare occasioni, vengono scrutati nei minimi dettagli.

Il quiet luxury di Meghan

Vi ricordate quando Meghan Markle doveva sottostare al rigido protocollo della casa reale in fatto di abbigliamento? I brand britannici erano da preferire così come le era vietato mostrare troppo gambe e braccia e sfoggiare gioielli eccessivamente vistosi (fatto salvo per quelli della Corona, su rara concessione della compianta regina Elisabetta). Allo stesso tempo veniva invitata a riutilizzare gli abiti in più occasioni, così come a spendere cifre discrete per i suoi look, dettame che ha infranto più volte. Adesso che ha libertà di movimento, Meghan fa le sue scelte in autonomia. I sudditi adorano fare i conti in tasca ai reali ed ecco che hanno prontamente calcolato il costo del guardaroba per gli Invictus Games: la Markle ha speso circa 350mila euro. Niente outfit vistosi per lei, che ha sposato appieno il trend del quiet luxury, il lusso sussurrato fatto di tonalità neutre e etichette nascoste, ma non per questo non presenti.

Duchessa con gli shorts

Per quanto sia molto snobbata nel Regno Unito, il “Meghan effect” non si placa: quando lei indossa qualcosa, quell’articolo va sold out in frettissima. Così è stato anche per gli outfit sfoggiati agli Invictus Games. Il suo è uno stile pulito, fatto di chemisier dalla gonna a ruota, jeans e… shorts! Questi ultimi sarebbero stati impensabili all’epoca della royal family, troppa pelle in vista, invece adesso Meghan Markle mostra le gambe. La tutina beige di Zara è abbinata a una giacca Celine (circa 2mila euro). Stesso colore per i calzoncini Staud (200 euro), molto chic con le ballerine bicolori Chanel (circa 900 euro) e la cintura Givenchy (230 euro). In tema di vestiti, l’abito in denim di Carolina Herrera si fa notare ma a colpire è soprattutto il tubino smanicato con lavorazioni laser di Cult Gaia (1.000 euro).

Sneakers, tacchi e ballerine

Per spostarsi da un campo sportivo all’altro Meghan Markle ha optato quasi sempre per calzature comode ma firmatissime. Sebbene i tacchi alti non siano mancati (le pump Purist di Aquazzura da 595 euro restano tra le sue preferite), molto risalto hanno avuto le ballerine: oltre alle già citate Chanel saltano all’occhio le Love Affair, sempre di Aquazzura (625 euro). Sono invece super cool le ciabatte Tribute di Saint Laurent (625 euro), in pelle verde. Scelta di lusso per quanto riguarda le sneakers: le Get di Hermès in tela e vitello costano 645 euro.

Gioielli da favola

In tema di gioielli, al polso di Meghan Markle non manca mai l’orologio Tank di Cartier (29.600 euro) in oro giallo, appartenuto a Lady Diana. Sul mignolo spicca invece un anello di diamanti firmato Lorraine Schwartz, ricevuto in regalo da un emiro mediorientale. Si nota l’assenza del vistoso diamante di fidanzamento, che ha subito accesso le malelingue. Tra baci, abbracci e mani che si toccano è tuttavia difficile dubitare della solidità del rapporto di Harry e Meghan: guardate gli scatti nella gallery.

