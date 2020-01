MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Personalizzato 9.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Barbara Alberti è una delle “scoperte” di questa edizione del Grande Fratello Vip. Scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista… ma è con questo reality che la 76 enne si sta davvero facendo conoscere al pubblico italiano. Qualche gaffes dovuta alla sua eccessiva schiettezza, ma sostanzialmente il giudizio è unanime: l’adorano tutti. A dimostrazione di ciò, sui social impazzano i meme con le sue frasi.

La sua bellezza non fa temere rivalità tra le più giovani partecipanti. La sua energia deriva dall’intelletto. La sua arma è la cultura. Il suo punto di forza è un misto tra ironia e sagacia.

Barbara Alberti non sbaglia un colpo nemmeno col look. Il suo stile è elegante e molto attento ai dettagli. Sobrio ma “rock” come l’ha definito senza sbagliare Clizia Incorvaia. L’ultimo outfit sfoggiato in trasmissione, un abito nero impreziosito da un lungo cardigan color ocra, era da applausi. Lei lo ha personalizzato con una pettinatura particolare: una treccia posticcia da lei usata in svariate occasioni televisive precedenti. Della stessa nuance dei suoi capelli (mai tinti), il toupe disposto a raggiera sul capo infoltisce la chioma e regala un aura solenne, da regina. Ed è quasi un segno distintivo del personaggio Barbara Alberti.

La pettinatura vintage incredibilmente ha fatto scuola dentro la casa. Barbara Alberti l’ha replicata sui capelli di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Passaggio dopo passaggio, con l’ausilio di lacca e forcine, ecco realizzata la “corona Alberti” adatta anche alle più giovani: direttamente dal Grande Fratello Vip, ecco un tutorial in stile Instagram.

Insomma da trendsetter a influencer il passo è breve: Barbara Alberti va tenuta d’occhio!

