Anche i reali sudano: Meghan Markle con l’ascella pezzata

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Pericolosamente sexy 5.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Prima uscita pubblica del 2020 per il principe Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex si sono recati alla Canada House a Londra per ringraziare il popolo canadese per l’ospitalità ricevuta durante il loro recente soggiorno oltreoceano.

La fuga in Canada

Dopo mesi burrascosi in cui hanno dichiarato di essersi sentiti attaccati per i loro presunti comportamenti inadatti al ruolo che ricoprono, Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare il Regno Unito. Insieme al figlio Archie si sono presi una pausa di sei settimane dagli eventi ufficiali. Per ricaricarsi i due hanno scelto una lussuosa villa da 10 milioni di dollari a Vancouver Island, un luogo idilliaco in mezzo alla natura. Il royal baby ha dunque trascorso il suo primo Natale tra passeggiate nei boschi e aria fresca.

L’ascella che fa parlare

Con l’anno nuovo però la coppia è stata obbligata a rientrare in Inghilterra e, come prima cosa, ha voluto omaggiare il Paese dove ha trascorso tanti giorni felici. Ecco però che all’evento Meghan Markle ha creato ancora una volta scompiglio. Poco amata dal popolo britannico e ormai continuamente perseguitata su social e media, la duchessa ha fatto storcere il naso… per le sue ascelle sudate.

Il look di Meghan Markle

Meghan Markle si è presentata alla Canada House con un look sui toni del bronzo e del marrone. Per lei un elegante cappotto Reiss e sontuose pump in velluto di Jimmy Choo. Sopra alla lunga gonna in satin di Massimo Dutti che fasciava le forme la duchessa indossava un maglioncino in lana dello stesso brand. L’ansia per l’appuntamento e il pensiero ai sempre taglienti giudizi dei sudditi hanno giocato un brutto scherzo a Meghan, che è stata paparazzata più volte con un alone bagnato sotto l’ascella.

Inclementi i giudizi dei leoni da tastiera, che le hanno subito suggerito di ricorrere a un buon deodorante la prossima volta.

Nemmeno i lunghi capelli neri e mossi, lasciati sciolti, hanno fatto colpo e sono stati definiti “da strega”. Per stare in tema di magia, la Markle riuscirà quest’anno a trasformare i tanti haters in lovers?

Related Posts