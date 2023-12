Jennifer Lopez, underboob e baci infuocati sul red carpet con Ben Affleck

Quando arrivano loro sul red carpet, tutto si ferma. Insieme, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono una potenza. Martedì 5 novembre l’attore ha accompagnato la moglie all’evento ELLE Women in Hollywood. JLo ha sedotto con un outfit da capogiro e sul tappeto rosso, i due, non hanno saputo frenare la passione.

Donna dell’anno

Un paio di giorni dopo l’Academy Museum Gala, evento che ha riunito le star più importanti, ecco che a Los Angeles è stato il momento di un’altra serata esclusiva. Ai Nya Studios di Los Angeles è andata in scena l’ELLE Women in Hollywood. Alla cerimonia si onorano le donne dello showbiz che maggiormente si sono distinte per la loro opera di sensibilizzazione sul ruolo femminile e per l’impatto sociale sulla comunità. Tra le star che hanno ricevuto il riconoscimento nell’edizione 2023, c’è anche Jennifer Lopez. La latina che dal Bronx ha conquistato il mondo, si impegna giornalmente per creare una realtà più inclusiva.

Red carpet al bacio

Da quando si sono rimessi insieme, Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno palpitare i cuori dei romantici. Nella primavera del 2021 hanno iniziato a circolare le voci di un ritorno di fiamma tra i due, a 17 anni di distanza dal primo addio. Dopo matrimoni e figli con altri partner, il destino ha giocato la sua carta inaspettata: Ben e Jennifer si sono innamorati di nuovo. Lui le ha richiesto la mano (con un anello dal costo esorbitante), questa volta però i Bennifer si sono sposati davvero… con due cerimonie (meglio essere sicuri). Sui social e agli eventi Affleck e la Lopez non nascondono la loro intesa: i baci sul tappeto rosso dell’ELLE Women in Hollywood non sono mancati. Sguardi complici, labbra che si uniscono, mani che si sfiorano: quanto amore!

Il semi-topless di JLo

Con tanto ardore, ecco che Jennifer Lopez ha rischiato l’incidente modaiolo. In effetti, il suo outfit per la serata, firmato Grace Ling, era alquanto pericoloso. La lunga gonna nera in raso, a vita alta, con un malizioso orlo che sottolineava gli addominali, era abbinata a un corpetto metallico dal sapore futuristico, che ricordava un’armatura (e faceva tornare alla mente la proposta fucsia di Zendaya). Il top, che lasciava la schiena completamente scoperta, era così corto da svelare in parte il décolleté di JLo. Nel baciare il marito o nel mettersi in posa per i fotografi, il seno ha rischiato più volte di sgusciare fuori, regalando ai presenti un underboob bollente. A 54 anni la cantante è una visione. Sul costato si intravedeva il tatuaggio dedicato a Ben Affleck. Per la diva trucco shiny e capelli raccolti in uno chignon tiratissimo. Saltavano all’occhio gli orecchini di diamanti Orlov: vistosi e “bestiali”. Guarda il look bollente nella gallery.

Related Posts