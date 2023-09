MFW, le vip da Genny vanno in bianco: da Anna Tatangelo a Elisabetta Gregoraci

Bianco, bianco e ancora… bianco! Alla sfilata Genny è questo il colore protagonista: lo indossano, in varie nuance, le modelle in passerella ma anche orgogliosamente le vip nel parterre. Seduta in prima fila a godersi lo spettacolo c’è anche la supermodella tedesca Karolina Kurkova: è la testimonial della campagna invernale.

I 10 anni di Sara Cavazza Facchini

Ed è una scelta non casuale, questa del bianco, per il brand italiano fondato nel 1962. Quest’anno infatti, la designer Sara Cavazza Facchini festeggia i 10 anni alla direzione creativa del marchio. Il white è da sempre la sua cromia identitaria, il colore che indossa personalmete a chiusura di ogni sfilata e che ritorna preponderante nelle sue collezioni.

Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci in total white

Accorsi ad applaudire la collezione primavera estate 2024 di Genny, tantissimi volti dello spettacolo e del web. Tutti rigorosamente in total white. Splendida come sempre Elisabetta Gregoraci in tuta e tacchi alti, è una delle fan del brand. Fotografatissima anche Anna Tatangelo, la cantante ha scelto un look con i pantaloni e borsa luccicante.

Torna la Block Chain

Torna in passerella, in nuove nuance e declinazioni, l’iconica trama che ha segnato il successo degli ultimi anni di Genny: la Block Chain. Si tratta di una lavorazione molto riconoscibile (che ha tra le sue fan tantissime star, da Jennifer Lopez a Ilary Blasi).

Tra le vip la indossa l’ex Miss Italia Alice Sabatini, il suo total white è composto da shorts e crop top. Maglia traforata bianca anche per Rosa Perrotta, che abbina un cardigan con una declinazione della stessa lavorazione a una gonna lunga.

Le neomamme vip

Stanche ma contente di assistere allo show, ci sono anche tante mamme vip. La conduttrice di X-Style Giorgia Venturini confessa a Lookdavip di tornare a Roma per la notte, dalla sua bambina di un anno, per poi riprendere il treno per Milano, poche ore dopo. Natalia Paragoni, culotte e cuissard sotto al cappotto, ci racconta della difficoltà di conciliare la neonata con gli eventi della fashion week. Seduta vicino c’è anche Zoe Cristofoli, in tailleur bianco: pure lei ha un bambino di poco più di un anno, Theo Jr, col calciatore Hernandez. Guarda i loro candidi outfit Genny nella gallery.

