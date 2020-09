Jennifer Lopez sexy e glamour per il video di “Pa’ Ti” e “Lonely”

Look strepitosi e atmosfere patinate per l'inossidabile pop star, nella doppia clip dei singoli con Maluma

Una storia di passione sfrenata (con finale a sorpresa) quella che Jennifer Lopez e Maluma raccontano nel doppio videoclip dei singoli Pa’ Ti e Lonely. Scatenati ritmi latini per il primo, in spagnolo, più avvolgenti e sensuali per il secondo, in inglese. Il tutto immerso in atmosfere patinate e glamour, con le immancabili coreografie sfrenate e le movenze sexy dell’inossidabile JLo. Tra le due pop star il feeling è alle stelle, impossibile non lasciarsi conquistare dalla loro musica e dalla storia d’amore e intrighi che raccontano.

Ritmi scatenati e look glamour in “Pa’ ti”

“Tantos autos y diamantes /Avión con mi nombre adelante” (Tante auto e diamanti / Un aereo con il mio nome davanti) canta Jennifer Lopez in Pa’ ti e intanto sfoggia sontuosi gioielli Yeprem e un guardaroba di tutto rispetto. Lusso ed eleganza la fanno da padrone, dal costume intero bianco e nero Self Portrait alla pelliccia LaPointe. Sulla terrazza panoramica del The Edge di Manhattan JLo balla scatenata, scuotendo il lato b e facendo luccicare le frange di cristalli del blazer dress David Koma. La sensualità raggiunge vette altissime quando sfoggia una lingerie che più erotica non si può, seducendo Maluma ma anche i fan. Tra i due protagonisti è scoccata la scintilla, ma il colpo di scena è dietro l’angolo.

Sensualità sfacciata nei look di “Lonely”

Lo scenario cambia radicalmente quando finisce la prima canzone e inizia Lonely. La storia di torbida passione ha raggiunto il culmine ma è arrivata la svolta inaspettata. Le atmosfere si fanno più cupe, e i look diventano più sofisticati e sfacciatamente sensuali. Con l’abito bianco Genny, in maglia aderente con effetto see through e cut out sui fianchi, Jennifer Lopez è una bomba sexy. Poi mostra le curve con una catsuit LaQuan Smith che lascia poco all’immaginazione. Resisterle sembra davvero impossibile e le cose tra i protagonisti del videoclip si fanno più incandescenti che mai. Il finale non lo sveliamo, ma gli irresistibili outfit di Jennifer Lopez sì. Per goderveli guardate la gallery…

