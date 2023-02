Da Ilary Blasi a Rita Ora è crop top mania: un trend che non è solo per teenager

Il crop top che lascia la pancia scoperta è un trend che piace proprio a tutte, non solo alle giovanissime. Tornati prepotentemente alla ribalta sulla scia del revival dei primi anni Duemila (come gli slip che spuntano dai pantaloni a vita bassa), le maglie cortissime hanno conquistato le vip, che fanno a gara a chi osa di più.

“Ma non hai freddo?”

Ogni volta che Chiara Ferragni posta una foto con la pancia nuda, immancabile arriva qualcuno che le domanda: “Ma non hai freddo?”. Alla fine l’influencer ha replicato una volta per tutte, spiegando il suo segreto per resistere nonostante il gelo.

Lo stesso quesito è una costante anche per Clizia Incorvaia che, sfoggiando con orgoglio gli addominali con con un crop top Aniye By, ha deciso di giocare d’anticipo specificando direttamente di non soffrire le basse temperature.

Ma comunque, sotto al cappotto, sono in tante a proporre la pancia a vista.

La scelta sexy

Il crop top è sempre un’ottima idea per dare un tocco sexy all’outfit. Lo fa ad esempio Ilary Blasi, che seduce il nuovo compagno Bastian Muller con un top Orah Roma dorato che enfatizza il décolleté. Quello indossato da Valentina Ferragni ha uno stuzzicante oblò e regala un accenno di underboob. Giorgia Venturini in Genny non pone limite alla provocazione e la sua scelta è decisamente hot. La maglia cortissima che indossa lascia nuda non solo la pancia ma anche una parte di seno e, realizzata in rete metallica, risulta totalmente trasparente.

Dallo street Style al red carpet

Il crop top non solo piace a tutte, ma si adatta a ogni occasione: dallo street style al red carpet. Grande fan di questo trend è Rita Ora. Ospite da Jimmy Fallon ha scelto un completo argentato con pancia scoperta. Ma anche per la passeggiata a New York ha indossato una hoodie cortissima Dsqaured2 che le lasciava a vista gli addominali tonici. Decisamente di tutt’altro sapore il look scelto da Taylor Swift ai Grammy 2023. L’occasione richiedeva eleganza e lei ha risposto a tono con un completo Roberto Cavalli formato da gonna con strascico e maglia a maniche lunghe che arriva giusto sotto il seno.

E se pensate che bisogna per forza avere gli addominali scolpiti per osare il crop top, vi state sbagliando e Lizzo lo dimostra. Cercatela nella gallery…

