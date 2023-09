Milano Fashion Week, da Bianca Balti a Giulia Salemi: ecco le vip alle sfilate

Propongono look studiatissimi, sorprendenti e spesso audaci per le vie della città e in prima fila alle sfilate

Anche questo settembre, è arrivato puntuale l’appuntamento con la Milano Fashion Week e le vip non si sono fatte trovare impreparate. Le strade della capitale della moda sono gremite di celebrità che si destreggiano tra una sfilata e l’altra sfoggiando outfit studiatissimi e sorprendenti che anticipano i trend della prossima stagione. Anche se i veri show sono in passerella, quelli a cui si assiste nei vari front row o per le vie della città non sono certo da meno.

Reggiseno a vista

Giacca slacciata e reggiseno a vista, è questo uno dei trend più amati dalle celebrità. Chiara Ferragni lo propone alla sfilata Prada giocando con i contrasti: l’influencer indossa blazer over e gonna pencil in cocco rossi, abbinandoli al capo di lingerie nero come scarpe e borsa. Anche Giulia Salemi sfoggia l’intimo. Alla sfilata di Roberto Cavalli slaccia il bottone della camicia in velluto devoré verde e mostra il top a triangolo.

Occhio alle trasparenze

Alla Milano Fashion Week, le vip non hanno paura di osare con le trasparenze lasciando scorgere dettagli piccanti sotto la stoffa. Il minidress di Beatrice Valli, una delicata rete di paillettes e lustrini sopra un body color carne, lascia nudo il lato B. Giulia De Lellis è eterea e romantica al fashion show di Philosophy ma l’abito in pizzo concede un vedo non vedo hot sul seno. Anche l’outfit di Bianca Balti è audace: alla sfilata di Etro tra i pois del suo top fa capolino il capezzolo.

Bianco e nero i colori più amati

Bianco e nero sono i colori che vanno per la maggiore alla Milano Fashion Week. Sceglie il total black Melissa Satta alla sfilata di Diesel, con jeans cargo e giubbotto in pelle. Crop top, gonna lunga e cardigan over per Rosa Perrotta allo show di Genny che, come tutte le vip all’evento, ha sfoggiato un total white. Ginevra Mavilla mescola i due colori nella fantasia animalier di un completo sexy e audace.

Alle sfilate della Milano Fashion Week ci sono anche Elisabetta Canalis, Cristina Marino, Carla Bruni e Paola Turani. I loro look li trovi nella gallery.

