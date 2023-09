Milano Fashion Week, parata di star e super top alla sfilata Fendi

Partenza in grande stile per la Milano Fashion Week. Sfilano le collezioni per la primavera-estate 2024 e le star in prima fila osservano i trend per l’anno che verrà. Da Fendi c’è un parterre da far girare la testa. Le top più famose degli anni Novanta, le modelle più richieste di oggi, le attrici di Hollywood: sono tutte alla corte di Kim Jones, lo stilista che da qualche stagione firma le proposte del brand.

Le super top

Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss, Amber Valletta: che tuffo negli anni Novanta! A differenza di tre decenni fa però adesso queste donne, che hanno contribuito a coniare il termine “top model”, siedono in prima fila. Bellissime e acclamate, sono le più fotografate allo show Fendi. Scollo profondissimo per la Moss, sensuale con un lungo abito nero, abbinato a una mini bag gialla: del resto lei ama provocare con la moda. Total black anche per l’Evangelista, con un casacca sartoriale e i capelli cortissimi: nel 2022 è stata testimonial della maison e non poteva mancare a questo appuntamento. Tonalità neutre per Naomi, splendida in beige. Gli occhiali scuri anche all’interno accrescono la sua fama di diva. La più colorata è Amber, con un abito azzurro a tubo in maglia. Spazio anche per nuove leve (benché siano protagoniste in passerella già da anni), da Winnie Harlow tutta loghi a Cara Delevingne col collo alto.

Hollywood a Milano

In prima fila da Fendi c’erano anche attrici di fama planetaria. La più sensazionale è Demi Moore. Fasciata in un vestito arancione di maglia, la star 60enne è perfetta. Il fisico tonico, la pelle liscia, il sorriso smagliante: per lei il tempo sembra essersi fermato. Stivali military-chic, gonna a pieghe e blazer in tonalità per Naomi Watts. Scelta da gran sera per Christina Ricci, che opta per un abito lungo argento abbinato a guanti verde chiaro. I grossi orecchini con le doppie F si fanno notare.

Le italiane

Potevano mancare le influencer italiane alla sfilata Fendi? La più inseguita è ovviamente Chiara Ferragni. Dolcevita rosso per l’imprenditrice, abbinato a un abito a trapezio in pelle nera. L’accessorio più accattivante sono gli altissimi cuissard tutti lacci: Chiara aveva scelto lo stivalone anche per la sfilata del brand di settembre 2022. Al suo fianco c’era la sorella, Valentina Ferragni. La designer di gioielli ha sfoggiato un lungo abito dallo spacco importante, con focus sul décolleté. Scelta completamene diversa per Veronica Ferraro, elegante con i pantaloni. Guarda nella gallery tutte le star in prima fila da Fendi.

Related Posts