Nozze in bianco per Ronaldo e Celina Locks

Il Fenomeno ha sposato la donna con cui fa coppia da 7 anni: per entrambi doppio outfit ma sempre in total white

Ronaldo ci è cascato di nuovo. Il Fenomeno si è sposato per la terza volta (quarta se si considera il matrimonio con Daniella Ciccarelli che però non ha valore legale) con una cerimonia sobria e intima a Ibiza. L’ex calciatore ha sposato Celina Locks, la modella e imprenditrice che l’ha stregato 7 anni fa.

Le clausole della sposa

Per Ronaldo quello con Celina Locks non è il primo matrimonio, ma è la prima volta che si sposa in chiesa. Per poterlo fare, pochi giorni prima della cerimonia, si è fatto battezzare. Conoscendo i trascorsi dell’ex calciatore, la modella ha posto due condizioni. La prima: fedeltà assoluta. La seconda: un figlio, ipotesi realizzabile solo con l’aiuto della scienza, visto che il campione si è sottoposto anni fa a vasectomia (pur avendo congelato il seme per ogni evenienza).

In bianco all’altare

Sia Ronaldo, 47 anni, che Celina Locks,33, hanno scelto il bianco per il loro outfit nuziale. Per la cerimonia nella chiesa di Es Cubells, a Ibiza, la sposa ha indossato un abito Jacquemus che metteva in risalto la sua silhouette: in cotone con applicazioni paisley ricamate a mano con bordi a taglio vivo e fili sciolti. Anche lo sposo era in total white: un completo dal taglio sportivo portato su una maglietta bianca.

Cambio di look per entrambi

Ormai il cambio di look per la sposa è una tradizione consolidata, ma alle nozze con Celina Locks anche Ronaldo ha proposto un doppio look. Ronaldo ha scelto camicia con scollo a V e pantaloni, sempre total white, Lohan Studios. Sua moglie invece ha indossato uno slip dress custom made Victoria Beckham in jersey color avorio con inserti di pizzo e gioielli Tiffany. La coppia ha posato per qualche scatto da condividere sui social, abbracciati romanticamente e con gli occhi negli occhi.

La sintonia tra Ronaldo e Celina Locks è evidente, almeno per quanto riguarda le scelte di stile. Guarda i loro outfit nella gallery…

Related Posts