Il Lago di Como nella campagna Dolce&Gabbana dedicata alla Devotion Bag: protagonista, una splendida Monica Bellucci, volto storico del brand. In posa su una terrazza vista lago, l’attrice stringe tra le mani 6 diversi modelli della borsa, che deve il suo nome al simbolo del Cuore Sacro, segno di devozione. Ma nei pressi del panorama lacustre è stata avvistata anche la figlia della Bellucci, Deva Cassel.

Monica Bellucci per Dolce&Gabbana

Splendidi abiti neri fanno da sfondo ai lussuosi accessori che completano con raffinatezza il total black di Monica Bellucci. Il soggetto della campagna è la borsa, ma la star indiscussa è lei, col suo sguardo magnetico e seduttivo.

“Monica Bellucci è l’emblema della bellezza italiana nel mondo: la sua amicizia ci rende orgogliosi e il suo fascino dona un’incredibile luce alle nostre creazioni. Con Monica condividiamo la devozione per il bello e il ben fatto, per il lavoro, per la famiglia e per l’Italia: è bello poter raccontare insieme a lei tutto questo nostro amore” hanno dichiarato Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

“Famiglia e Italia”

La bellezza del Lago di Como, meta tra le più richieste per i turisti stranieri, fa da cornice al progetto Devotion ma anche all’altra campagna, quella per l’eau de toilette. Il fotografo Branislav Simoncik ha ritratto, sulla stessa terrazza del lago, non soltanto Monica Bellucci, ma anche Deva Cassel, primogenita dell’attrice e di Vincent Cassel. Buon sangue non mente: la somiglianza tra le mamma e figlia è fortissima!

Deva Cassel, ragazza “Dolce”

Sedicenne ma con una carriera già avviata, la modella è il volto di Dolce Rose, la nuova fragranza Dolce&Gabbana che arricchisce il bouquet, di un nuovo fiore.

Affacciata sul lago, o passeggiando per le strade bordate di fiori della città di Bellagio, Deva Cassel incarna l’indole vivace e l’energia della ragazza Dolce. Per aggiungere una nota giocosa alla campagna, Deva ha lanciato una challenge su TikTok creando la coreografia di Dolce Rose sull’account ufficiale del brand.

