Nathan Falco Briatore debutta come stilista insieme al papà

Nathan Falco Briatore ha solo 12 anni ma è già un imprenditore in erba. Dopo essere diventato a settembre ceo della Billionaire Bears Society, al Pitti ha debuttato come stilista con una collezione realizzata per Suns Boards in collaborazione con papà Flavio Briatore. Il manager ha pubblicato sui social alcuni scatti della presentazione in occasione del Pitti Uomo, in cui posa orgoglioso accanto al figlio neanche teenager.

Dedicata al business man viaggiatore

La capsule collection che Nathan Falco Briatore ha lanciato in coppia con suo padre per Suns Boards prende il nome di FB Privé ed è dedicata al business man viaggiatore. “La libertà è viaggiare leggeri” c’è scritto all’interno di ogni capo, e questa è la filosofia che ha mosso il progetto. Flavio Briatore ha spiegato a Pitti la sua idea di vacanza breve, con un guardaroba studiato ma leggero.

Il progetto

Il progetto stilistico di Nathan Falco Briatore e Flavio Briatore è stato realizzato da Suns Boards sotto la direzione creativa di Paolo Muccifora e Lucia Blondi. Quelli proposti sono capi confortevoli ispirati ad un uomo elegante che ama viaggiare, sintesi di design e di manifattura italiana. Per ottimizzare gli spazi nel bagaglio, ogni pezzo può essere richiuso su se stesso in modo da occupare meno posto. Una curiosità: ogni capo prende il nome da una città in cui farà tappa il circuito di Formula1.

Padre e figlio

Anche se Nathan Falco Briatore è ancora giovanissimo, ha già le idee abbastanza chiare su quale sarà la sua strada futura. Padre e figlio sono apparsi affiatati e sicuri, in fondo il destino del ragazzo sembra scritto sulle orme del percorso paterno.

Flavio Briatore ha mostrato grande entusiasmo per questa avventura, confermando di amare lo stesso stile del figlio.

Nathan Falco Briatore fa contenta anche la mamma

Con il lancio della sua capsule, Nathan Falco Briatore ha reso orgogliosa anche Elisabetta Gregoraci. Di ritorno dalle vacanze esotiche prima a Malindi e poi a Dubai (con il compagno Giulio Fratini) è approdata a Firenze per il Pitti Uomo. Eli non ha fatto mancare il suo sostegno al figlio: il pallino per l’imprenditoria Nathan Falco l’avrà pure ereditato da papà, ma l’estro per la moda viene sicuramente dalla mamma…

