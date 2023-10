Miriam Leone sfila con il pancione alla Paris Fashion Week

Miriam Leone, vanto nazionale a Parigi! E’ stata una delle Miss Italia più apprezzate e da un decennio è una delle attrici più quotate del nostro panorama cinematografico. La siciliana adesso è anche protagonista in passerella. Miriam è stata infatti una delle tante star scelte per la sfilata L’Oreal: le sue foto con il pancione sul catwalk ai piedi della Tour Eiffel sono già nella storia.

La sfilata per le donne

Lo show organizzato dal colosso di beauty L’Oreal è uno dei più attesi della Paris Fashion Week. Non solo moda (gli outfit sono forniti dagli stilisti più blasonati) e prodotti di bellezza in passerella, questa è anche una celebrazione dell’empowerment femminile. L’inclusione e la solidarietà tra donne sono la chiave dell’evento Walk your worth, letteralmente “fai camminare il tuo valore”. Le modelle in sfilata sono alcune delle star più famose del pianeta, tutte testimonial dell’azienda di cosmesi. Ci sono attrici del calibro di Helen Mirren, Eva Longoria e Andie MacDowell. Non mancano ovviamente modelle stratosferiche come Kendall Jenner e Coco Rocha. Ci sono poi personalità italiane, da una sensualissima Elodie in total black a una strepitosa Miriam Leone.

In passerella a Parigi

Dopo averla vista alla Mostra del Cinema di Venezia, raggiante in uno slip dress azzurro di Giorgio Armani, Miriam Leone ha presenziato alla sfilata meneghina dell’omonimo brand, in occasione della Milano Fashion Week. Poi l’attrice è volata a Parigi ma questa volta la protagonista in passerella è lei. Per l’occasione Miriam ha indossato un luccicante abito lungo bianco, interamente ricoperto di paillettes argento. Lei ha sottolineato il ventre con le mani, ha unito le dita a formare un cuore, ha regalato sorrisi raggianti. I lunghi capelli con riflessi ramati, sciolti e mossi, e un make-up smokey sui toni del blu, completavano il suo outfit.

Lo stile premaman

Da quando ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, tutti gli occhi sono puntati su Miriam Leone. Non solo eventi mondani per lei, l’attrice condivide su Instagram anche dolci momenti di quotidianità. La sua estate è stata all’insegna del relax, tra coccole in famiglia in Sicilia, buon cibo e spensieratezza. Il suo adorato mare non manca mai e lei, in un costume blu sulle rocce, abbraccia il pancione con orgoglio. Quando non è impegnata con gli appuntamenti glam, Miriam alterna uno stile casual, fatto di tute, crop top e gonne svolazzanti a proposte più chic. Per un pomeriggio di lavoro dedicato alla linea di prodotti di bellezza che ha appena lanciato, Lavika, Miriam ha indossato un divertente abito Gucci con l’iconica stampa Horsebit. Non manca il nero, con una maliziosa proposta di Versace: guarda i suoi look maternity (e la sfilata parigina) nella gallery.

