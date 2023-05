Sofia Richie, tre abiti da sposa e… damigelle in nero

Quello di Sofia Richie e Elliot Grainge è stato un matrimonio da favola. La figlia più piccola del cantante Lionel Richie e l’imprenditore (rampollo dell’amministratore delegato della Universal Music Group) si sono giurati amore eterno ad Antibes, in Costa Azzurra, al cospetto di ospiti come Cameron Diaz, Paris Hilton e la principessa Olimpia di Grecia. Dopo la proposta di matrimonio spettacolare alle Hawaii nel 2022 si attendevano nozze stupefacenti, e le aspettative non sono state deluse. Non un unico abito da sposa per Sofia, ma ben tre creazioni di tutto rispetto, dall’allure vintage.

L’abito da sposa di Sofia Richie

Per le sue nozze Sofia Richie ha potuto contare su un tris firmato Chanel da perdere la testa. Per la cerimonia vera e propria ha indossato un vestito lungo dallo scollo all’americana, con ricami di paillettes e perline ton sur ton. Il capo è arricchito da dettagli simbolici come un cuore ricamato che rappresenta l’amore della coppia di sposi, e le loro iniziali cucite all’interno, all’altezza del petto. Il velo è tempestato di perline di resina, per ricreare l’effetto di gocce d’acqua scintillanti. La sposa era favolosa quando all’altare ha incontrato Elliot Grainge, impeccabile in Tom Ford.

Il vestito per la cena di prova

La sera prima del sì, durante la cena di prova, Sofia Richie ha indossato un’altra sontuosa creazione Chanel. Per l’occasione ha scelto un modello a colonna a collo alto, bianco, con perline in stile flapper girl e interamente decorato a mano. Di ispirazione vintage, il vestito è una rielaborazione di quello indossato da Stella Tennant durante la sfilata autunno-inverno 1997/1998 (che però era nero).

L’outfit per il party

Anche l’ispirazione per l’outfit per il party proviene dagli archivi di Chanel. Sofia Richie ha scelto in questo caso di un minidress rigido con una camelia sul petto, abbinato a pump scintillanti con un romantico fiocco. L’abito riprende quello indossato da Claudia Schiffer in passerella durante la sfilata della collezione autunno inverno 1993-1994. Un modello perfetto per ballare tutta la notte sulle note delle canzoni cantate… da papà Lionel Richie.

I gioielli

I gioielli indossati da Sofia Richie durante la cerimonia erano speciali. Gli orecchini di diamanti che completavano il suo look nuziale sono stati disegnati dalla sorella Nicole Richie. Per il ricevimento invece la sposa ha indossato orecchini Kwiat, mentre per il party ha puntato su chandellier Fred Leighton con un’acquamarina incastonata.

Le damigelle in nero

Sofia Richie si è circondata di amore nel giorno delle sue nozze e ha voluto accanto a sé ben sette damigelle, tra le quali non poteva certo mancare sua sorella Nicole Richie. L’unica sua richiesta per i loro outfit, sebbene un po’ sopra le righe trattandosi di un matrimonio, è stata che fossero neri, ma per il resto ognuna è stata lasciata libera di indossare il modello che preferiva e che riteneva più adatto al proprio fisico.

Tra abiti sontuosi e ospiti vip, quelle di Sofia Richie sono state nozze che fanno sognare. Guarda i suoi look nella gallery…

