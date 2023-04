I dettagli del vestito da sposa (italiano) della nipote di Lady D

Amelia Spencer e Greg Mallet si sono giurati amore eterno in Sudafrica: per lei pizzi, trasparenze e cinque metri di velo

Ci è voluta qualche settimana d’attesa per poter vedere le foto delle nozze di Lady Amelia Spencer e Greg Mallet ma, adesso, non si riesce a smettere di guadarle. Il 21 marzo la nipote di Lady Diana e il personal trainer, che stanno insieme da 14 anni, si sono giurati amore eterno vicino a Cape Town, in Sudafrica. Gli scatti della cerimonia, pubblicati dall’ereditiera su Instagram (l’esclusiva era stata venduta al magazine Hello), fanno sognare… e l’abito da sposa ancor di più.

Chi è la sposa?

Socialite, modella e influencer, la 30enne Amelia Spencer è figlia di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, e di Victoria Aitken. Molto presente sulla scena londinese, Amelia è in realtà cresciuta a Città del Capo, dove si è trasferita nel 1997 insieme alla madre e ai fratelli dopo la morte della principessa del Galles, per sfuggire all’attenzione mediatica intorno alla vicenda. In Sudafrica lei trascorre ancora moltissimo tempo ed è proprio lì che ha vissuto i momenti più felici insieme a Greg Mallet. Non è dunque casuale la scelta di sposarsi tra i vigneti di Cape Town, un luogo magico che fa da cornice all’amore grande di Amelia e Greg.

L’abito

Il tramonto sulle vigne, i prati fioriti, la villa di campagna: è tutto perfetto nella location scelta per il sì di Amelia Spencer e Greg Mallet. Come sempre avviene in questi casi però, la curiosità maggiore ruotava intorno all’abito da sposa. E quello di Amelia non ha deluso. La Spencer ha scelto una maison che zia Diana, fashionista indimenticabile e indimenticata, avrebbe senza dubbio approvato: Versace. Il team creativo della linea Atelier ha creato per lei un magnifico vestito, che ha richiesto due mesi e mezzo di lavorazione. Il wedding dress è una creazione di pizzo rebrodé di seta con scollatura ricamata a mano e intricati motivi floreali tridimensionali su tutta la lunghezza, alternati a maliziosi pannelli trasparenti. Il velo, lungo cinque metri, conferisce una nota di romanticismo. Stesso brand per Greg Mallet, elegantissimo con un completo nero in lana, accessoriato con un papillon.

Il viaggio di nozze

Dopo il sì, Amelia Spencer e Greg Mallet sono partiti per il viaggio di nozze. Destinazione? Maldive. Le foto dal loro resort (ovviamente di super lusso) fanno sognare. Lei, con un fisico mozzafiato, ha sfoggiato un costume di Melissa Odabash via l’altro. Lui, da buon personal trainer con gli addominali scolpiti, è un adone. “In paradise”, scrive Amelia su Instagram e non viene difficile crederle. I tanti bagni nell’oceano, le moto d’acqua, la tintarella a bordo piscina, lo snorkeling e le passeggiate sulla spiaggia: gli sposini non si annoiano di certo. Dalle nozze alla luna di miele: guarda i look di questa coppia da favola nella gallery.

