La principessa Alexandra di Lussemburgo si sposa… in pantaloni

Una famiglia nobile poco conosciuta e molto riservata, ma il matrimonio di Alexandra di Lussemburgo con Nicolas Bagory non poteva passare sotto silenzio. La principessa e il compagno sono convolati a nozze il 22 aprile: si tratta delle nozze civili, che anticipano quelle religiose previste per il weekend. E il vestito da sposa… si fa notare.

Chi è Alexandra di Lussemburgo

Alexandra di Lussemburgo è la quarta figlia del granduca Enrico di Lussemburgo e della granduchessa Maria Teresa, l’unica femmina del casato. È nata il 16 febbraio 1991 a Lussemburgo. La principessa ha un curriculum di tutto rispetto: studi di psicologia a e scienze sociali negli Stati Uniti, tirocinio presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ulteriore laurea in filosofia. Molta vita accademica e poca vita mondana, ma i riflettori su di lei si sono accesi per via della cerimonia nuziale.

Nozze civili

L’occasione è stata più informale, poiché il matrimonio religioso sarà celebrato sabato 29 aprile in Costa Azzurra. Pochi anche gli invitati, per lo più familiari stretti della sposa. I sudditi invece non hanno perso l’occasione di fare gli auguri alla principessa Alexandra di Lussemburgo e a suo marito Nicolas Bagory. C’era anche molta curiosità relativamente all’outfit della reale. E lei ha sfoggiato… un bel paio di pantaloni.

Il look anticonvenzionale

Alexandra di Lussemburgo ha sorpreso tutti con un vestito da sposa anticonvenzionale per delle nozze reali, ma in linea con l’occasione, più informale rispetto alle nozze religiose. La principessa ha scelto dei pantaloni a vita alta, e scenografica cappa Valentino (da 3mila euro) da cui fuoriuscivano le maniche della blusa candida. Ta le mani, due differenti bouquet di fiori chiari: uno lo ha mostrato prima della cerimonia, il secondo, più vistoso e voluminoso, per l’uscita. Una mini bag Chanel per gli effetti personali e immancabili seppur poco appariscenti diamanti accessoriavano il suo wedding dress.

