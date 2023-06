Irina Shayk a passeggio con l’abito sensuale e… i calzini di spugna

Per Irina Shayk ogni occasione è buona… per sfilare. La modella 37enne è abituata alle passerelle fin da giovanissima ma non disdegna di mettersi in mostra nemmeno nella vita di tutti i giorni. Sui marciapiedi di New York tutti i paparazzi sono per lei.

Spudorata a Cannes

E’ stato un maggio movimentato quello di Irina Shayk. La top russa ha trascorso diversi giorni in Europa, principalmente per presenziare agli eventi del Festival di Cannes. Conosciuta per il suo approccio sfrontato e irriverente con la moda, in Croisette ha selezionato dei look che hanno fatto discutere. Irina si è presentata alla première del film “Firebrand” con un look da cowgirl sexy firmato Mowalola che lasciava poco all’immaginazione. Il giorno dopo però la Shayk ha fatto di più, andando al party di British Vogue… in intimo. Il suo outfit Gucci ha diviso l’opinione pubblica, tra chi ha apprezzato l’audacia e chi ha criticato il suo desiderio smisurato di avere attenzione.

Abito lungo e… sneakers

Tra questi due outfit esagerati di Cannes 76, un altro look sfoggiato in Francia è passato, per forza di cose, in secondo piano. Nel corso di una serata in barca Irina Shayk ha indossato un sensuale vestito bianco di Roland Mouret (810 euro). Lungo fino ai piedi, fascia le forme perfette della modella. Lei ha deciso di abbinarlo a delle sneakers dell’esclusiva collab Nike x Martine Rose. Le ginniche, notoriamente sportive, diventano formali, arricchendosi con una sorta di tacco realizzato con le iconiche molle del brand. In vendita a 199 euro, sono già un cult.

Il look riciclato

Conscia di non aver dato il giusto risalto a questo look in Francia, Irina Shayk l’ha riproposto anche nella Grande Mela, dove è tornata da pochi giorni. Per le strade di New York la top è stata fotografata con lo stesso abito bianco, abbinato alle solite sneakers. Borsetta con borchia su una spalla, capiente tote in tela sull’altra, occhiali da sole Balenciaga (385 euro): l’outfit è pratico e sensuale al tempo stesso. L’accessorio che più salta all’occhio però è il calzino di spugna bianco. Un tempo bollato come inammissibile nei look dei fashionisti, adesso sta prendendo sempre più… piede!

