Charlene, Beatrice, Charlotte: al GP le reali monegasche sono elegantissime (e fantasiose)

Ogni anno il Festival di Cannes si chiude… con il GP di Monaco. Complici le tante star presenti in Croisette, la gara automobilistica che va in scena a fine maggio nel Principato vede molti vip passare dal red carpet al paddock. Ovviamente, all’evento sportivo più cool del mondo non manca mai la famiglia reale monegasca. Da Charlotte Casiraghi (che pochi giorni fa era sul tappeto rosso di Cannes 76 insieme a Beatrice Borromeo) a Charlene Wittstock, le royal al gran completo si sono fatte fotografare ai box, nei loro look studiatissimi.

Charlene mora e arcobaleno

Negli anni Charlene Wittstock ha cambiato tantissimi tagli di capelli. Caschetti geometrici, pixie cut, rasate a zero: in fatto di hair lei è abituata a stupire ma il biondo, in varie tonalità, non l’aveva mai abbandonato. Per questo nessuno si sarebbe aspettato di vederla color cioccolato. La moglie di Alberto di Monaco ha debuttato il nuovo colore da circa una settimana. Oltre alla chioma, anche il suo look per il GP è scuro. Il long dress blu firmato Akris (4.150 euro) vanta però una nota colorata. Righe arcobaleno corrono infatti su tutta la lunghezza dell’abito, rendendolo frizzante.

Le bandiere di Charlotte

Charlotte Casiraghi non poteva mancare al GP di Monaco. La secondogenita di Carolina, seguitissima per il suo stile, ha optato per un abito perfettamente in tema con l’evento. Il suo vestito Chanel su base rossa è stampato con un’infinità di bandiere di gara a scacchi bianchi e neri. Allacciato dietro al collo, mostra le spalle e scende fino ai piedi. Stessa maison, di cui lei è ambassador, per gli accessori, dalla borsa nera con catena agli occhiali da sole. Serena e sorridente, la Casiraghi era raggiante di fianco al marito, Dimitri Rassam. Lui, con jeans, giacca azzurra e sneakers, era casual-chic.

Beatrice in bianco

L’amore era nell’aria anche per Beatrice Borromeo, splendida vicino al marito Pierre Casiraghi. L’ex modella si è affidata ancora una volta a Dior, brand a cui è molto legala e che la veste in tutte le occasioni pubbliche. L’abito bianco, dalla gonna a ruota e stretto in vita, è ravvivato dagli accessori, tra cui la Tote Bag con ricamati fiori e un mappamondo. Ai piedi Beatrice sfoggia delle scarpe al momento super cool, le friulane. Il suo modello color corallo, del marchio Flabelus (99 euro), è la scelta perfetta per la primavera-estate.

Alexandra, Tatiana e Marie

Al GP di Monaco c’erano anche altre tre royal, in grado di distinguersi sempre per le loro scelte di look allegri e colorati. Tatiana Santo Domingo ha scelto un abito bicolore in lino con stampa geometrica d’ispirazione azteca, realizzato da Johanna Ortiz (895 euro). Minidress bordeaux con gonna plissettata e ricami bianchi per Alexandra di Hannover. L’ultimogenita di Carolina di Monaco l’ha abbinato a una borsa animalier e a occhiali da sole Celine (420 euro). Infine ecco Marie Chevallier, moglie di Louis Ducret: mamma da poco più di un mese, ha optato per un abitino a righe di Yas (59,99 euro). Guarda nella gallery i look di tutte le reali di Monaco.

