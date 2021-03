Leonor di Spagna al primo evento da sola con l’abito low cost e riciclato

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Un voto al colore 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Leonor di Spagna ha solo 15 anni ma studia già da Regina. La primogenita di re Felipe e di Letizia Ortiz ha partecipato al suo primo evento istituzionale in solitaria. In una Madrid soleggiata, la Principessa delle Asturie ha presenziato alle celebrazioni per il 30° anniversario dell’Istituto Cervantes. Abituata agli impegni ufficiali fin dalla tenerissima età, Leonor è ora pronta per muovere i primi passi in autonomia, senza i genitori. Del resto lei un giorno sarà Regina.

Il futuro della Spagna

Con un maxi striscione dalla scritta “El futuro es Leonor” (il futuro è Leonor), gli spagnoli radunati in strada hanno accolto calorosamente l’arrivo della Principessa. Accompagnata dalla vicepremier Carmen Calvo e dal direttore del Cervantes, Luis Garcìa Montero, Leonor di Spagna ha svolto i suoi doveri reali con eleganza. All’interno dell’Istituto la giovane ha tenuto un discorso e si è intrattenuta con i presenti, interpretando il suo ruolo con spontaneità e compostezza.

Il look riciclato

E’ impossibile non notare la grazia della Principessa, che per l’occasione ha fatto una scelta di look studiata e riuscita. La ragazza è raffinata come la famosa mamma, Letizia Ortiz. L’abito di Poète incarna anche un trend caro ai reali negli ultimi anni, quello del riciclo. Il vestito a piccoli fiori con balze era infatti già stato indossato da Leonor di Spagna a ottobre 2020 durante un happening a Oviedo con la famiglia. Anche il prezzo (59,99 euro) centra perfettamente il mood low cost incentivato dalle teste coronate d’Europa, da Kate Middleton alla Ortiz appunto.

L’accessorio migliore

Con la mascherina e le distanze forzate, è difficile relazionarsi con i sudditi, manifestare affetto e vicinanza ma Leonor di Spagna, con la dolcezza dei suoi anni, ha fatto breccia nel cuore degli spagnoli facendo “parlare” il suo accessorio migliore, due occhi brillanti che non hanno mai smesso di sorridere.

