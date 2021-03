Jennifer Lopez, trent’anni di anelli di fidanzamento da sogno

I tabloid internazionali ne sono certi: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Insieme, tra alti e bassi, dal 2017, la storia tra i due sarebbe ora arrivata al capolinea. La popstar e lo sportivo hanno prontamente smentito le voci: “Siamo ancora una coppia ma stiamo lavorando su alcune questioni”. Nell’ultima foto postata su Instagram però la cantante compare senza anello di fidanzamento, alimentando ulteriormente il gossip. Niente di ufficiale ovviamente, solo gossip. Di certo per ora il matrimonio tra i due, già rimandato più volte a causa della pandemia, non sembra essere imminente.

Jennifer Lopez ha parecchia dimestichezza con le nozze. Negli anni ha interpretato molte volte il ruolo di sposa al cinema. Quello con Alex Rodriguez sarebbe il suo quarto matrimonio e non si può certo dire che anche nel privato JLo non abbia esperienza con il mondo wedding. Non c’è proposta che si rispetti senza anello di diamanti e, nel corso della sua vita, la Lopez di anelli ne ha ricevuti ben cinque, uno più spettacolare dell’altro. Andiamo in ordine temporale.

Le nozze con Ojani Noa

Jennifer Lopez ha sposato il ristoratore Ojani Noa nel 1997. Prima del sì, la popstar aveva ricevuto in pegno un anello con un diamante a forma di pera da 100mila dollari. I due hanno divorziato dopo un anno ma il primo brillante non si scorda mai.

Il matrimonio con Cris Judd

Nel 2001 Cris Judd, allora ballerino nella crew della cantante, si è inginocchiato davanti a Jennifer Lopez con in mano un diamante taglio smeraldo. Lei ha detto subito sì ma, anche in questo secondo caso, il matrimonio è durato solo un anno.

I Bennifer

Nei primi anni duemila, l’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez era sulla bocca di tutti. Nel 2001 lui l’ha chiesta in sposa con un anello di Harry Winston da 1.2 milioni di dollari. Al centro il prezioso vantava un diamante rosa da 6.10 carati. Da quel momento le pietre colorate, che prima non andavano molto di moda, sono diventate richiestissime. I Bennifer però non sono arrivati all’altare e si sono mollati nel 2004, a pochissimi mesi dalle nozze.

Il ritorno di Marc Anthony

Dopo l’addio a Ben Affleck, Jennifer Lopez è tornata da Marc Anthony, suo amore del passato. Per la proposta Marc ha comprato un anello di Harry Winston con un diamante centrale da 8.5 carati. Il valore? Quattro milioni di dollari. Due figli e un decennio dopo, la coppia divorzia.

Alex Rodriguez esagera con i carati

L’anello più spettacolare (quello che non indossa più nell’ultimo scatto social) Jennifer Lopez l’ha ricevuto da ARod. A marzo 2019 su una spiaggia caraibica il campione sportivo si è dichiarato con un diamante da 20 carati per un costo stimato di 4.5 milioni di dollari. I due però ora sembrano in rotta. JLo tornerà sui suoi passi o andrà a caccia di più carati? Riguarda tutti gli anelli della Lopez nella gallery.

