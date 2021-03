Sono sempre più gli outfit a catturare l’interesse dei telespettatori dell’Isola. Cosa indosserà Ilary Blasi? Ed Elettra Lamborghini?

Uno strano contrasto per un programma del genere: mentre i naufraghi coprono la propria pelle soltanto con costumi e crema solare, il look in studio, della conduttrice e degli opinionisti, intrattiene e cattura attenzione sui social. Ecco gli outfit della quarta puntata.

La pancia di Ilary Blasi

Ilary Blasi non sbaglia un colpo in questa Isola. Anche il quarto outfit è molto elegante e adatto al suo stile. Un completo Balmain da 1500 euro fascia la sua silhouette ed esalta i movimenti. Il focus è ancora sul ventre con top e gonna longuette neri, con bottoni dorati. Ai piedi sandali gioiello di Casadei, caratterizzati da grossi cristalli sulla caviglia. Acconciatura morbida con riga laterale e gli immancabili orecchini importanti Bozart.

Elettra Lamborghini sinuosa

Elettra Lamborghini sfoggia un completo Versace dalla riconoscibilissima fantasia. Il leggings aderente abbinato alla camicia annodata esalta le curve dell’opinionista e Tommaso Zorzi ne estrae un coinvolgente contenuto social. Interessante l’acconciatura: un bob liscio degradante con riga centrale, adornato da mollettine dorate. La Lamborghini ha ripreso, col make up, la nuance dell’outfit con un marcato ombretto giallo.

Iva Zanicchi a tutto colore

Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini non sono certo le uniche donne a farsi ammirare all’Isola. Iva fa la diva con l’outfit disegnato per lei da Atelier Beretta. I look della Zanicchi sono apprezzatissimi dalle signore che sui social cercano di copiare il suo stile, colorato ed elegante. Stavolta si tratta di un camicione fucsia su un abito nero.

Il pizzo di Tommaso Zorzi

Sarà anche alle prime armi come opinionista, ma con l’abbigliamento Tommaso Zorzi ci sa fare eccome. Per la quarta puntata Tommaso è stato molto audace: in nero, ma di pizzo. Il total look N21 era composto da maglia traforata e pantalone abbinato. Quasi in pendant con Ilary Blasi, il total black dell’ex gieffino: non per tutti certo, ma i fashionisti apprezzano!

Massimiliano Rosolino ecochic

Ilary Blasi ha apprezzato in puntata le “camicie da surfista” di Massimiliano Rosolino. Lo stile honduregno del nuotatore è curato dalla tintoria Mattei. Ai piedi dell’inviato, le sneakers ecosostenibili Yatay.

Related Posts