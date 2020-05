Elodie, il nuovo look fa più notizia della canzone

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Non per tutte 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il cambio look di Elodie ha fatto notizia più del suo ultimo singolo. Le immagini postate sui social network dalla cantante hanno destato attenzione e intrattenuto la rete: sta benissimo o meglio prima? E mentre la sua chioma afro ha già fatto il giro del web, la sua canzone “Guaranà” inizia a scalare le classifiche d’ascolto.

Niente di strano comunque. La cantante romana ha fatto dell’hairstyle camaleontico un marchio di fabbrica. Dal lungo riccio degli esordi ad X-Factor, Elodie aveva poi virato su un pixie cut rosa che aveva conquistato il pubblico di Amici. E poi biondo platino, frange lisce o ciuffi frizzanti, meches e sfumature rossastre. Una grande attenzione ai capelli che hanno reso le acconciature di Elodie tra le più copiate dalle donne di ogni generazione.

L’ultima versione è una cascata di treccine lunghissime e scure, fatte dalla mamma Claudia: una scelta obbligata in questo periodo di lockdown, con i parrucchieri chiusi. Negli scatti che preannunciavano l’uscita del singolo la cantante ha fatto sfoggio orgogliosamente di questa nuova acconciatura.

Non è però il cambio di look a stupire bensì le atmosfere selvagge degli ultimi post, ben lontane da quelle patinate di sua prerogativa. Preludio d’estate o voglia di cambiamento? Sembra ormai archiviata la versione glamour, fatta di abiti da sera e tacchi a spillo, strascico forse della importante collaborazione con Donatella Versace, di cui ha potuto godere durante l’avventura sanremese.

Elodie sta ora mostrando una parte di sé più naturale e selvatica. Niente paura però, il costume intero con i sensuali oblò frontali appartiene sempre alla collezione Versace, così come i particolari monili con l’iconica greca: non tutto è cambiato…

