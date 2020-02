MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Non per tutte un voto al colore 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Di Rita Ora abbiamo già visto quasi tutto. La cantante inglese di origine kosovara non disdegna le immagini provocatorie e ne pubblica spesso sui suoi canali. Bikini striminziti, intimo sexy, pose rivelatrici: in questi anni siamo stati abituati a contenuti al limite della censura Instagram.

Si pensava che Rita Ora stesse vivendo un’appassionata storia d’amore con Rafferty Law, il 23enne figlio di Jude Law, e invece i bene informati ci fanno sapere che la popstar è di nuovo tornata single. I due avrebbero iniziato a frequentarsi a dicembre poi, complice la partenza di lei per Los Angeles, la relazione sarebbe naufragata.

Se la love story con Rafferty Law si è raffreddata, Rita Ora è rimasta comunque infuocata. Libera come l’aria, per un’uscita serale a Los Angeles, la star ha lasciato pochissimo all’immaginazione. Rita si è presentata al ristorante Craig’s con un look audace, composto da una gonna in pelle nera di Aleksandre Akhalkatsishvili e soprattutto da un top a triangolo allacciato dietro al collo. Il modello non solo lasciava scoperta la schiena ma era anche completamente trasparente, svelando seno e capezzoli della Ora.

Finito di mangiare Rita Ora ha proseguito la sua serata girando per i locali hollywoodiani. Saggia la decisione di mettersi comoda, togliendo la lunga gonna e infilando un paio di pantaloni lucidi color bronzo. La parte sopra è rimasta invariata, del resto doveva pur far pentire l’ex Rafferty Law. Quale miglior modo se non mettersi a nudo a favor di paparazzi? La gelosia del ragazzo sarà stata incontenibile… come il décolleté di Rita.

