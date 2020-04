Caterina Balivo leopardata: “Sembri Elettra Lamborghini”

L'outfit animalier scelto per My Next Book scatena i follower della conduttrice e sua sorella sentenzia

Da qualche giorno Caterina Balivo si cimenta, da casa propria, in “My Next Book“: un appuntamento Instagram in cui chiacchiera con un autore, presentando il suo libro. In questa avventura social è affiancata dal marito Guido Maria Brera, ideatore del format. Comodamente seduta sul divano di casa, la coppia interagisce di volta in volta con uno scrittore differente, ma prima di ogni diretta, Caterina sceglie l’angolo da mandare in onda e l’outfit giusto. L’ultimo, animalier, ha destato qualche commento di troppo.

“Sei in pigiama?”, scrive un follower. “Sembri una 70enne” rincara un altro. Piovono anche dei “Meravigliosa” e “Bellissima”, ma è la sorella di Caterina Balivo che colpisce nel segno. “Sembri Elettra Lamborghini: musica e il resto scompare!” commenta divertita Sarah Balivo, citando la cantante, che in effetti ha una passione sfegatata per il leopardato.

Perfetto per non passare inosservati, l’animalier è il protagonista assoluto del guardaroba di Elettra Lamborghini. Dopo esserselo persino tatuato addosso, l’ereditiera ha creato una linea di capi dedicati alle giovanissime in cui la “leopardanza” la fa da padrone su tute, felpe e tshirt. E comunque per lei ogni occasione è buona per sembrare “animalesca”.

Caterina Balivo come Elettra Lamborghini? Lei risponde con una faccina buffa e stralunata. La conduttrice interagisce personalmente con i follower usando l’ironia ad ogni tipo di commento. Il completo Ganni che mixa due tipi differenti di maculato le sta dando del filo da torcere, ma “Oggi ne avevo proprio bisogno”, si giustifica con i follower. Si riferisce in generale alla sua giornata o al nuovo progetto di fianco al marito Guido Maria Brera?

