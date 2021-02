E’ stato il basket a unire Alice Sabatini e Gabriele Benetti. Entrambi cestisti, si sono conosciuti al termine di una partita a scopo benefico: lei, che aveva già vinto il titolo di Miss Italia, era in campo, lui si era fermato tra il pubblico dopo la fine del suo allenamento. Al termine dell’incontro, lei gli ha chiesto un selfie. Lui, intimidito, non ha detto una parola ma poi l’ha cercata sui social.

Quattro anni e mezzo dopo quel primo incontro, Alice Sabatini e Gabriele Benetti sono innamoratissimi e complici di mille avventure. Dai viaggi alla convivenza, sui social condividono con i fan le mille sfaccettature della loro vita di coppia. Uniti e affiatati lo sono sempre stati, ma ora più che mai. Insieme hanno lanciato la Alice Sabatini collection, una linea di abbigliamento streetwear composta da felpe, maglie, accessori e cappelli rigorosamente made in Italy. Alla base di tutto, l’amore per il basket.

Come nasce la Alice Sabatini Collection

L’idea di stile di Alice Sabatini e Gabriele Benetti è molto semplice e chiara. Comodità, buona qualità e attenzione al lato estetico. “Ciò che noi abbiamo sempre cercato, in Italia è pressoché impossibile trovarlo. A questo si aggiunge la difficoltà di trovare capi di abbigliamento per sportivi e persone alte come Gabriele”, spiega la ex Miss Italia. La soluzione è stata quella di mettersi al lavoro per creare quello che non c’era. “Nel corso degli anni abbiamo conosciuto e parlato con diverse persone che potessero aiutarci nello sviluppare il nostro progetto”.

Il dettaglio nascosto

Le felpe, i bomber e i berretti hanno linee avvolgenti e un carattere deciso. Le stampe richiamano il mondo del basket, con i canestri in controluce o tra le palme. Il dettaglio speciale è la scritta “Dodici” che compare su diversi capi. Un particolare che ci ha incuriositi, per questo abbiamo chiesto ad Alice Sabatini di dirci di più: “Il 12 è il mio giorno di nascita, il mio numero di maglia da gioco e il giorno in cui ci siamo fidanzati io e Gabri. Sono molto legata al numero 12”.

