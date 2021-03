Sanremo 2021, Elodie perde sul palco l’orecchino da 45mila euro

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Pericolosamente sexy 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Il pregiudizio è degli esseri umani e io sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa”. Con queste – e molte altre parole di cuore – Elodie ha fatto vivere agli italiani uno dei momenti finora più alti di questo Sanremo 2021. E’ stato un monologo sincero e sentito quello della cantante, andato in onda forse troppo tardi, all’una passata. Il messaggio che ha voluto lanciare la co-conduttrice della seconda serata del Festival è arrivato chiaro e diretto: “Non bisogna sempre sentirsi all’altezza delle cose, l’importante è avere il coraggio di farle”.

Il monologo in Valli

Lei quel coraggio alla fine l’ha trovato. Nel suo discorso l’artista ha ripercorso l’infanzia di borgata, al Quartieraccio di Roma, tra le difficoltà economiche e i muri che ha dovuto abbattere. Commossa e con la gola secca, Elodie ha catalizzato l’attenzione anche per l’outfit scelto, composto da un lungo e pomposo abito rosso di Giambattista Valli (maison scelta anche per un altro dei suoi 4 look della serata), abbinato a gioielli Bulgari.

Le performance canore

Questa Elodie sincera e vulnerabile sul finir di puntata era stata preceduta dalla pantera a cui siamo abituati. Per tutta la durata della diretta la star ha incantato con il suo magnetismo e la sua voce graffiante. Perché, nonostante quest’anno non sia in gara, nel corso della serata Elo ha anche cantato tanto. Toccante nell’esibizione del brano “Mai così” di Mina, romantica in duetto con Fiorello in “Vattene amore” e travolgente nel suo “halftime show”.

Sì, perché quello portato in scena da Elodie ricorda le performance a tutto tondo delle popstar a stelle e strisce, da Beyoncé a Jennifer Lopez. Circondata dal suo corpo di ballo, con addosso un minidress argentato di Oscar de la Renta, la cantante si è esibita in un mash-up di canzoni iper-femminili e sensuali.

Il sodalizio con Donatella

Torniamo ora al principio, all’ingresso trionfale di Elodie all’Ariston. Per scendere le famose scale del teatro, Elo si è affidata al brand a cui è forse più legata: Versace. La cantante romana collabora da anni con Donatella Versace, che l’aveva già vestita in occasione della sua partecipazione alla kermesse sanremese nel 2020. L’abito rosso realizzato su misura nell’inconfondibile tessuto Swarovski Crystal Mesh, era caratterizzato dall’incrocio bondage sulla schiena e soprattutto dal profondissimo spacco laterale.

Dov’è finito l’orecchino?

Non è però (solo) il vestito ad aver incuriosito il pubblico ma anche un piccolo incidente che ha visto Elodie protagonista. Poco dopo aver salutato Amadeus infatti, la cantante si è accorta di aver perso sul palco uno degli orecchini. Si tratta della collezione Serpenti di Bulgari, in diamanti e smeraldi, in vendita a 45mila euro. Il prezioso giaceva sul pavimento e il galante Ama l’ha raccolto e restituito alla (temporanea) proprietaria che, con grazia, l’ha rimesso all’orecchio.

