Muscoli scolpiti e guizzanti, capelli ossigenati ribelli, occhi verdi e sguardo magnetico sono solo alcuni dei motivi per cui Simone Etere, influencer da 1,4 milioni di follower, piace così tanto. Nato 24 anni fa, vive in Umbria dove lavora come personal trainer di “calisthenics”, la disciplina sportiva che è la sua grande passione e nella quale è riuscito a stabilire due record mondiali.

Su Instagram Simone Etere coinvolge i fan nelle sue prodezze alla sbarra, ma racconta anche i viaggi in mete da sogno e i momenti di relax. Sceglie soprattutto look sportivi, ma non rinuncia a capi eleganti e accessori costosi. Altra costante dei suoi post, la fede incrollabile in Dio testimoniata da un enorme tatuaggio che copre tutta la schiena. Noi di Lookdavip gli abbiamo fatto qualche domanda, per scoprire qualcosa in più su di lui e sul suo mondo.

Simone Etere, su Instagram sei s17ne. Cosa significa?

s17ne comprende il mio nome e data di nascita e ha uno stretto legame con Dio, poiché 7 sono i Doni dello Spirito Santo e 10 i Comandamenti.

Che cos’è il Calisthenics?

Il Calisthenics è una disciplina a corpo libero dove si usa la vera forza del corpo, in uso già tra gli antichi greci. Il termine deriva dalle parole greche kalos e sthenos, che tradotte significano bello e forte.

Simone Etere come sei diventato influencer?

Sono diventato influencer grazie alla mia dedizione e voglia di trasmettere le mie passioni agli altri, ma soprattutto ciò che mi ha portato dove sono oggi è la mia unicità che mi permette di differenziarmi.

Cosa amano di te i tuoi follower?

I miei follower amano l’originalità dei miei contenuti, il talento e lo stile che metto ovunque.

Quali sono i tuoi brand di riferimento?

I miei brand sono Puma, American Tourister, Gillette e Lanistar.

Simone Etere quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Ho tanti progetti per il futuro, collaborazioni con brand e resort in tutto il mondo.

