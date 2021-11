Ashley Graham strizza il pancione nella tutina rosa… e la posa è ginecologica

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte Idea regalo 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ashley Graham ha deciso: gli abiti premaman non fanno per lei. Chi l’ha detto che, in gravidanza, non si possa continuare a indossare capi normali, mostrando con orgoglio le forme che cambiano? Portabandiera del body loving, la Graham sta applicando la sua filosofia di vita anche in questi mesi di dolce attesa.

Una gravidanza social

Già mamma di Isaac, un anno, la modella aspetta due gemelli dal marito, il regista Justin Ervin. Ashley Graham condivide con i follewer attimi di quotidianità, includendo anche fastidi e inconvenienti di questo periodo delicato. Il pancione nudo, ripreso in primo piano, rivela le smagliature rosse. Le natiche, fotografate da più angolature, mostrano la cellulite senza vergogna. Ashley è sincera e i fan apprezzano.

No al premaman, sì al lusso

Largo spazio è dedicato però anche alla moda. Top di fama internazionale, abbiamo visto Ashley Graham sulle passerelle più blasonate. Anche nella vita di tutti i giorni, l’americana ama farsi riprendere con outfit insoliti e costosi. Di recente Ashley ha postato una serie di immagini dove indossa un body a metà coscia della limited Fendi X Skims (190 euro). Il modello fucsia è ricoperto di loghi che fasciano la pancia pronunciata. Il ventre di profilo, le gambe aperte in posizione ginecologica: la Graham non è di certo timida. La star ha sì mostrato il corpo ma ha nascosto il volto con una lussuosa borsa di Hermès. La Birkin in pelle nera fa schizzare il costo del look a circa 15mila euro. No al premaman convenzionale, sì a top brand e fantasia!

