Kourtney Kardashian mamma sexy: tiralatte, tacchi e body in pizzo

That’s life. “É la vita”, scrive Kourtney Kardashian su Instagram, con l’intento di condividere con i follower gli ultimi scatti della sua quotidianità. Una routine fatta di lavoro e famiglia, come per tante altre donne in giro per il mondo. Nonostante sia una star planetaria, l’imprenditrice non rinuncia alla cura dei bambini e posta immagini sincere. Una, in particolare, è dolce e sexy al tempo stesso.

Una famiglia felice

Travis Barker e Kourtney Kardashian sono innamoratissimi e non lo nascondono. I due mostrano il forte sentimento che li unisce a mezzo social, con scatti artistici e poetici. Lo scorso novembre Kourtney e Kravis, che si sono sposati (con tre cerimonie) nel 2022, hanno coronato il loro sogno più grande: diventare genitori. Dopo una gravidanza difficile, Rocky è arrivato per portare gioia in questa famiglia allargata. Entrambi infatti hanno già diversi figli dalle precedenti relazioni: l’amore però in questi casi si moltiplica e loro vivono con gioia nella mega villa di Los Angeles, la stessa dove avevano fatto mesi fa il gender reveal del nascituro.

In Australia con Travis

Nelle scorse settimane Kourtney Kardashian e i bambini hanno seguito Travis Barker in Australia, dov’era impegnato con il tour della sua band, i Blink-182. Le immagini a Sydney tra gelati e luna park parlano di normalità, ma non lasciatevi ingannare, ci sono sempre le telecamere al seguito: c’è pur sempre da filmare il reality delle Kardashian/Jenner. I look di Kourtney sono comodi, cool e un po’ dark: non mancano le maxi maglie e i boots, come quelli in pelle nera di Acne Studios (1.050 euro).

Kourtney, mamma e lavoratrice

Kourtney Kardashian ha dichiarato più volte quanto nulla le dia più soddisfazione di crescere i suoi figli. Lei però è anche un’imprenditrice di successo. Sul suo sito, Poosh, promuove uno stile di vita sano e, ovviamente, sul portale è possibile acquistare una miriade di prodotti dedicati al benessere psicofisico, dagli integratori ai… vibratori. Oltre a questo, la star è sempre impegnata anche con eventi e shooting fotografici. La Kardashian ha postato su Instagram uno scatto dove si destreggia tra la vita da mamma e quella di business woman: il risultato è wow.

Normalizza l’allattamento

E’ difficile per una donna conciliare la maternità e il lavoro. Kourtney Kardahian svela ai fan un retroscena intimo della sua quotidianità, con lo scopo forse di far sapere alle neo-mamme quanto la vita, in questo periodo, sia un gioco ad incastro. In piedi in quella che sembra la stanza di un hotel, con una valigia aperta alle sue spalle, Kourtney posa con addosso solo un body di pizzo nero e un paio di mules Femme (226 euro). Il dettaglio che cattura l’attenzione però è il tiralatte Medela (39,99 euro) attaccato al seno. Negli scorsi mesi la Kardashian si è mostrata più volte intenta ad allattare Rocky ma, al bisogno, utilizza anche un biberon con il latte materno: questo è normalizzare l’allattamento in tutte le sue forme (prima di lei l’aveva fatto Katy Perry). “Perché non compri uno di quei tiralatte automatici che si lasciano sotto le maglie e fanno tutto da soli?” chiede un follower. “Ce l’ho ma sono ossessionata da questo modello manuale” risponde lei. Un mix di sensualità e dolcezza: guardala nella gallery.

