Taylor Mega con la borsa piena di “ciclamini”

“Solo ciclamini per Taylor”, scrive Taylor Mega su Instagram. Parla di fiori? No. Parla di vestiti? No. Anche se la bionda pare avere una predilezione per queste tonalità nella scelta dei vestiti, in realtà parla di soldi. L’ex naufraga, ormai prezzemolina in tv, da sempre sbandiera come un vanto di essere amante del lusso sfrenato.

Sul suo profilo social Taylor Mega promuove gli eventi (Mega Pink Party) che la vedono protagonista, con tanto di merchandising a tema. Nel suo caso, si tratta di banconote rosa col suo volto stampato. Ma non sono le uniche che la influencer maneggia.

Tra un massaggio, un’aggiustatina ai capelli e un po’ di shopping, Taylor Mega mostra la sua minibag, ciclamino pure quella e personalizzata, di Balenciaga e soprattutto il suo contenuto: una mazzetta di banconote da 500 euro.

Il “rettangolo di carta” dal taglio più grande non viene più prodotto dal primo gennaio 2019, per contrastare la pratica di riciclaggio di denaro, essendo questo taglio anche il preferito di trafficanti di armi e droga.

Taylor Mega però, in barba alla Zecca dello Stato, riempie la borsetta di “ciclamini”, lì dentro se ne contano almeno 20, per un valore di 10mila euro. Quanto ci avrà messo a spenderli tutti?

Related Posts