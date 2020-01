Taylor Mega e Tony Effe di nuovo insieme? Gli indizi dalle Maldive

In vacanza l'influencer posta solo lo stretto necessario (per contratto) e si gode l'amore ritrovato

Della vita di Taylor Mega sappiamo ogni minimo dettaglio. Spostamenti, ospitate, guadagni, look, pensieri: l’influencer racconta tutto ai suoi follower. Allora perché in questi giorni è così tranquilla? Settimana scorsa aveva condiviso su Instagram la preparazione della sua valigia. Destinazione: Maldive. Poi qualche storia dall’aereo e l’arrivo nel lussuoso resort You & Me Maldives. Da allora poco altro. Un po’ di scatti in bikini, sia fronte che retro, il mare cristallino, la tintarella sul lettino (con un asciugamano Louis Vuitton da 400 euro), il tag obbligato per l’hotel che si è fatto carico delle spese.

Che succede? Il mistero è presto svelato. Taylor Mega infatti starebbe trascorrendo la sua vacanza da sogno insieme all’ex – probabilmente ormai non più tale – Tony Effe. Il cantante della Dark Polo Gang e l’ex naufraga dell’Isola del Famosi avevano annunciato la rottura la scorsa primavera. Nel frattempo lui ha vissuto una storia con la top model Vittoria Ceretti mentre Taylor non ha ufficializzato altre relazioni.

Che la chimica tra i due fosse alle stelle non è mai stato un mistero. Al tempo Taylor Mega aveva dichiarato di fare sesso con Tony Effe cinque volte al giorno. Poi però la decisione, presa di comune accordo, di proseguire per strade separate. Fino ad ora. I pochi contenuti social che i due stanno pubblicando non lasciano spazio a dubbi: sono in viaggio insieme. Entrambi taggano lo splendido albergo, entrambi mangiano nell’esclusivo ristorante sottomarino all’identica ora.

Fashionisti fino all’osso, i due portano il loro stile anche sull’atollo. Taylor Mega trascorre le giornata principalmente in bikini, quelli della sua linea Mega Swim mentre Tony Effe non rinuncia ai capi di Palm Angels nemmeno in spiaggia. Per ora niente immagini insieme dei due. Chissà se da qui alla fine della vacanza torneranno social come al solito, confermando la ritrovata (e bollente) intesa di cui tutti chiacchierano.

