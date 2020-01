Sanremo: anticipazioni sui look e primi bozzetti

Mattiolo per Amadeus, Ward per la Clerici, Etro per Diletta... ecco tutti i nomi certi

Mentre Sanremo scalda i motori, le case di moda sono già prontissime con gli outfit per la kermesse. Tra conferme, smentite e riserbo assoluto, gli ultimi fitting delineeranno i capi, ma in linea di massima il lavoro è fatto e gli accordi sono già stati firmati. Pochissime le notizie trapelate, qualcosa possiamo anticiparvela noi di Lookdavip.

Gai Mattiolo si occuperà dei completi per Amadeus: saranno due per ogni serata più qualcuno di scorta, semmai cambiasse idea all’ultimo momento. Non mancherà l’oro e l’argento, ormai quasi d’obbligo per l’Ariston. Sotto ogni giacca, camicie Bagutta.

Grande curiosità verso gli outfit di Antonella Clerici. La conduttrice è una veterana di quel palco, che ha interpretato in passato con gusto molto personale, scegliendo uno stile giocoso e colorato. Per questa edizione dovrebbe indossare le creazioni di uno stilista italo-libanese poco noto: Tony Ward.

Etro è il brand che vestirà Diletta Leotta per la prima serata. La conduttrice lo ha scelto anche per la conferenza stampa e la maison ha già diffuso il bozzetto. Per le seguenti però, c’è embargo assoluto.

Ancora nessuna notizia ufficiale per Francesca Sofia Novello, che alla presentazione del Festival di Sanremo ha indossato un total look Alberta Ferretti. Emma D’Aquino indosserà Antonio Grimaldi durante la seconda serata. Per le altre è circolato il nome di Ferragamo.

Laura Chimenti ha selezionato alcuni outfit Federica Tosi, altri di Sylvio Giardina, mentre gli altri marchi sono top-secret.

Nicola Savino ha scelto Etro per tutte le serate de L’Altro Festival. Sabrina Salerno tornerà sul palco dell’Ariston indossando Gabriele Fiorucci. Ma veniamo ai cantanti: il colpaccio quest’anno pare lo abbia fatto Elodie, aggiudicandosi una delle maison più ambite e inaccessibili. Levante ha scelto di affidarsi a un suo conterraneo, lo stilista messinese Marco De Vincenzo. Alberto Urso dovrebbe indossare come sua consuetudine Dolce & Gabbana, Tom Rebl per Piero Pelù, mentre Riki pare abbia virato su Armani.

LEGGI ANCHE >>>Diletta Leotta, ecco perché ha nascosto la borsa a Sanremo<<<