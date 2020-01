Taylor Mega se la ride per la sua vita di lusso

La vita sorride a Taylor Mega. L’influencer imprenditrice, sempre più personaggio televisivo, può vantare bellezza, popolarità e sicuramente una discreta serenità economica. Su Instagram la sua vita luccicante è ben documentata: massaggi, shopping e serate mondane popolano le giornate della bionda. I “Taylorini” cioè i suoi follower crescono proporzionalmente all’invidia.

A confermare la sua situazione economica più che invidiabile, ci pensano i mille marchi di lusso che Taylor Mega sciorina sul suo profilo social. Maglia Fendi, piumino Moncler e pantaloni Gucci catturano l’attenzione nei suoi ultimi post. A chi pensa si tratti solo di shooting e quindi di capi in prestito per foto posate, consigliamo di guardare le storie della bella friulana. Sotto al tutone grigio casalingo Taylor Mega indossa un bel paio di ciabatte Chanel con calzino Fendi (150 euro). Alle sue spalle, ben ordinate come Chiara Ferragni insegna, una serie di it-bag da mille e una notte: la Chiquito Jacquemus (la borsa più desiderata del 2019), diverse Louis Vuitton e Chanel, la popolare saddle-bag Dior, la Balenciaga Hourglass fucsia.

Taylor Mega aveva dichiarato a Lookdavip di possedere ben 6 borse Hermes, un bracciale Cartier da 50mila euro e di essersi tolta tutti gli sfizi in fatto di shopping. Che cosa riserverà questo 2020 al suo già fornitissimo guardaroba?

