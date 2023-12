Taylor Mega mostra il nuovo orologio: il costo è esorbitante!

“Purple rain but sparkling” (pioggia viola ma luccicante) scrive Taylor Mega su Instagram, citando la famosissima canzone di Prince, Purple Rain appunto. A cosa si riferisce l’influencer, nel sottolineare il suo interesse per questo colore? Taylor posa al ristorante: lo sguardo è languido ma l’attenzione cade subito sul braccio.

L’orologio di lusso

I lunghi capelli biondi di Taylor Mega, portati sciolti e lisci, scendono dolcemente sulle spalle. L’influencer da quasi tre milioni di follower è in un ristorante milanese: seduta al tavolo, con un drink in mano, guarda dritta nell’obiettivo. Make-up shiny sugli occhi, labbra matte: è tutto molto delicato. Anche il suo outfit è minimal (fatto salvo per la borsa di cristalli, firmata Balenciaga), una semplice maglia bianca con scollo a V. Che lo scopo sia far risaltare l’accessorio al polso? Il “purple” a cui faceva riferimento Taylor è infatti un lussuoso orologio di Patek Philippe. Il Nautilus, in oro giallo, ha un accattivante quadrante laccato viola e la ghiera ricoperta da 46 diamanti. Il costo? 56.640 euro sul sito ufficiale del brand ma si trova a oltre 90mila dai rivenditori online.

Il desiderio… sulla torta

La passione per il lusso di Taylor Mega non è una novità. Outfit costosi, scarpe da favola, it-bag: l’influencer è firmata anche per andare in palestra. Fashionista seguitissima, non perde occasione per dare consigli di moda ai follower… e per mostrare il suo guardaroba. A sbirciare tra i suoi post su Instagram, sembra evidente quanto Taylor desiderasse l’orologio Patek Philippe. A ottobre, in occasione del suo 30esimo compleanno, la Mega si è fatta confezionare una ugly cake molto divertente. Questo trend, che ruota intorno ai messaggi ironici scritti sulle torte, è stato amatissimo dalle star nel 2023. Sul dolce si legge: “Need Patek not your opinion” (mi serve il Patek, non la tua opzione). Più chiaro di così!

Passione pink

Nel video di compleanno, con la torta che fa sorridere, Taylor Mega indossava un minidress in raso fucsia con piume sul décolleté, firmato Revolve. Questa passione per tutte le tonalità di rosa (che sfociano nel viola, vedi il segnatempo) sembra aver contagiato l’influencer nelle ultime settimane, in piena onda Barbiecore. In un recente viaggio in Lapponia, dove è volata per festeggiare la sua laurea, Taylor ha sfoggiato due sensuali tute da sci firmate Goldbergh (849 euro): una è blu ma quella più cool è bubblegum pink. C’è poi la sciarpa in seta di Louis Vuitton (490 euro), indossata in una fredda giornata milanese e il maglione a trecce scelto per una partita di golf in Toscana. Guarda tutti i look confettosi nella gallery: ovviamente c’è anche l’orologio.

Related Posts