Taylor Mega, gambe in vista e look firmato per andare in palestra

I’m skinny I’m rich I’m a little bit of a bitch. Sono magra, sono ricca, sono un po’ una str***a. Taylor Mega non va per il sottile e porta i suoi 2,5 milioni di follower nella sua vita di lusso. Insieme alla frase sfacciata, Taylor posta uno scatto dove posa seduta in un lussuoso ristorante in centro a Milano. L’influcencer è una Barbie umana in un abito rosa di Balenciaga (895 euro) abbinato a una Kelly confettosa di Hermès (circa 7mila euro).

Se per le occasioni mondane Taylor Mega si mette in tiro, i suoi outfit per andare in palestra non sono da meno. Che abbia una passione per il fitness è cosa nota, la sua pagina Instagram è invasa da video di allenamento e, ovviamente, da immagini dove mette in mostra i risultati del duro lavoro. 26 anni e un corpo scultoreo, la bionda friulana è una bomba sexy.

Paparazzata in giro per la città mentre si dirige in palestra Taylor Mega non rinuncia al lusso. Sopra ai microshorts grigi, che svelano le gambe nude e toniche, la star indossa una giacca nera con dettagli rosa di Adidas. Total white ai piedi con le iconiche Air Force 1 di Nike (99,99 euro). La vera chicca però è rappresentata dalla borsa usata per andare ad allenarsi. Taylor non usa certo uno di quei borsoni monotoni e no-brand bensì una Keepall Bandoulière di Louis Vuitton. Il costo di questa particolare versione in tela Damier con dettagli arancioni si aggira sui 1.500 euro. Sarà anche piena di indumenti sudati ma è senza dubbio super fashion.

