Taylor Mega si arrampica sull’albero con la maglia Gucci da 690 euro

Che Taylor Mega ami la vita di lusso non è certo una novità. Gioielli preziosi, borse in edizione limitata, abiti da sogno e, fino a quando è stato possibile, viaggi esclusivi. Adesso il vero lusso però è poter andare a trovare i propri cari, dopo tanti mesi obbligati di separazione.

L’influencer ha trascorso la quarantena nella sua casa di Milano, tra ginnastica, incursioni nel frigo (che però era un po’ vuoto) e qualche post sponsorizzato. Grazie agli alleggerimenti di Fase 2 Taylor Mega ha potuto andare a trovare i genitori nella loro tenuta in Veneto. Tecnicamente non si può ancora uscire di Regione se non per motivi strettamente necessari o di salute. Lei però ha successivamente specificato di essere in viaggio per lavoro, tanto che, dopo la visita ai parenti, ha preso un aereo da Venezia per Roma.

Mentre era con la famiglia Taylor Mega ha sì riscoperto le sue origini di campagna, ma le ha sapientemente mixate con l’attuale lifestyle. A passeggio nella natura ha deciso di arrampicarsi su un albero, aiutata dallo zio. Per farlo non indossava però una tshirt low cost bensì una maglia logata di Gucci da 690 euro. Attaccata al tronco e poi tra i rami Taylor avrà tirato qualche filo del costoso capo? Lei stessa ammette di non aver realizzato subito cosa indossava per l’impresa ma la questione deve esserle interessata poco perché subito dopo la scalata si è messa placidamente a mangiare cetrioli.

Durante un rapido passaggio nella serra destinata agli ortaggi, Taylor Mega ha colto un paio di cetrioli, freschi e croccanti, e se li è subito portati alla bocca, in una sorta di siparietto sensuale tra ammiccamenti e doppi sensi. Alla fine, tra i campi o in città, Taylor è sempre Taylor!

