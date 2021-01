Per l'uscita di scena l'ex First Lady sfoggia un lussuosissimo total black che è un addio agli Usa, ma non solo

Dimenticate la Melania Trump triste, con lo sguardo di ghiaccio. Quella che quando è arrivata alla Casa Bianca aveva dovuto subire lo smacco di essere “dimenticata” dal marito mentre lui saliva le scale per salutare Obama. Melania Trump lascia la Casa Bianca sorridendo. E stavolta concede a Donald Trump anche la mano (col guanto), quella spesso rifiutata durante le discese dagli aerei presidenziali.

Uscendo per l’ultima volta dalla porta finestra che da sul giardino presidenziale del 1600 Pennsylvania Avenue a Washington, Melania Trump è raggiante. E rifiuta anche il low profile, per quella che è sicuramente la sua ultima passerella da First Lady (e forse, come dicono i maligni, anche come signora Trump).

In total black

La mise scelta da Melania Trump per la passeggiata col marito verso la vita normale poteva sembrare discreta, abito nero sotto al ginocchio e giacchino in tinta, ma è una delle più lussuose indossate nei suoi anni alla Casa Bianca. L’ex modella, che non sfigurerebbe nemmeno oggi sulle passerelle, sarà sicuramente ricordata per i suoi outfit, più che per i suoi discorsi alla nazione. Soprattutto quest’ultimo che sembra anche un affronto al brand di Donald Trump, MAGA, “Make America Great Again” e cioè rendere l’America di nuovo grande.

W la Francia

Nessun capo americano, l’uscita di scena di Melania Trump è tutta made in France, con un tris di top brand da far girare la testa a chiunque: Chanel, Christian Louboutin ed Hermès. Una “petite veste noire” di Chanel, l’iconica giacchina nera in tweed, nella versione con i bottoni laterali, il cui costo si aggira attorno ai 6mila dollari. Abbinata, come consuetudine, a décolleté in coccodrillo nere di Christian Loboutin: il modello So Kate 120 in vernice, con tacco vertiginoso da circa 700 dollari. Per finire, guanti neri e borsa Birkin di Hermès, taglia 25, in coccodrillo Niloticus, da oltre 70mila dollari. Un outfit total black bon-ton e lussuosissimo, tutto giocato sulla silhouette perfetta della Trump.

Verso un’altra vita

Il look funereo era però riservato solo al saluto alla residenza presidenziale. All’atterraggio al Palm Beach International Airport, in Florida, Melania Trump aveva tutto un altro stile. Con un coloratissimo abito Gucci da 2.700 euro e l’aria da vacanziera l’ex Flotus ha iniziato la sua nuova vita.

E così, mentre Donald Trump salutava gli americani con un “Ritorneremo, in qualche modo”, sembra proprio di diverso avviso sua moglie. “E’ stato un grande onore essere la vostra First Lady”, ha detto Melania Trump. Un addio. Forse non solo agli americani ma al suo ex primo cittadino.

