Le star mostrano i polsi ingioiellati: che lusso tra oro e diamanti!

Estate è sinonimo di… pelle scoperta. Il caldo obbliga a mostrare il corpo e le vip, che amano da sempre farsi guardare, come al solito esagerano. In bikini, nei minidress o in canottiera, le famose sanno come non passare inosservate. I fisici esplosivi catturano senza dubbio gli sguardi ma anche i preziosissimi bracciali che le star sfoggiano ai polsi sono ammalianti: ecco i loro gioielli preferiti.

In Love con Cartier

Passano gli anni ma il bracciale preferito dalle star di casa nostra è sempre il Love di Cartier. Nato a New York nel 1969, è un ovale perfetto, composto da due parti rigide da mettere e togliere con un apposito cacciavite. Per aprirlo e chiuderlo è necessario l’aiuto di un’altra persona: un vero gesto d’amore condiviso. La versione classica in oro giallo (8.100 euro) la fa da protagonista al braccio delle famose (come Paola De Benedetto e Rosa Perrotta). Ci sono poi modelli esclusivi e molto costosi, realizzati con pietre preziose. Belen Rodriguez ne ha addirittura quattro contemporaneamente al polso: quello in oro bianco con diamanti costa 68mila euro.

Il chiodo fisso delle star

Rimaniamo su Cartier, con un altro must have al braccio delle star. Minimalista e anticonformista, il Juste un Clou è immediatamente riconoscibile. Letteralmente “solo un chiodo” è tanto semplice quanto iconico. Ideato negli anni Settanta dalla maison francese, compare al polso di tante famose. Chiara Nasti e Zoe Cristofoli lo scelgono in oro giallo (8.800 euro) e lo abbinano al Love. Wanda Nara esagera e ne indossa due versioni con pavé di diamanti: uno costa 53mila euro, l’altro ben 57mila euro.

Tra fiori e catene

Sono tanti i marchi del lusso scelti dalle star per abbellire i loro polsi. I bracciali Alhambra di Van Cleef & Arpels (uno dei gioiellieri preferiti dalla regina Camilla) sono colorati e divertenti. Malachite, corniola, agata, madreperla, turchese: il famoso fiore è realizzato in moltissimi materiali, per un effetto wow garantito. Elisabetta Gregoraci è una grande fan di questo modello (ma ne ha anche uno rigido da 30.500 euro) così come lo sono Claudia Galanti e Giulia De Lellis. Giulia Salemi non rinuncia ai gioielli nemmeno in piscina: i suoi sono firmati Morellato. E’ preziosissimo (ovviamente) e multi-brand il braccio di Chiara Ferragni: l’imprenditrice sfoggia i classici Cartier ma anche due proposte di Tiffany & Co (7.100 euro l’HardWear, 16.200 euro il Lock) e un bangle di Netali Nissim (15.500 euro). Guarda nella gallery i bracciali delle star per l’estate 2023.

