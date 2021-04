Kate Middleton passo dopo passo verso il trono con grazia ed eleganza

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Da copiare 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sabato 17 aprile gli occhi del mondo erano tutti puntati su Londra, dove alla Saint George Chapel si è svolto il funerale di Filippo di Edimburgo. Una Elisabetta commossa ma implacabile ha dato l’ultimo saluto al marito. Un evento pensato dal duca stesso nei minimi dettagli, poi in parte rivisto a causa delle restrizioni pandemiche. Solo 30 gli invitati, tra cui spiccavano il principe William con Kate Middleton, il principe Carlo con Camilla e Harry di ritorno da Los Angeles.

Harry torna a casa

Era dunque altissima l’attenzione mediatica sull’evento, non solo per la funzione in sé ma anche, come sempre accade in queste occasioni, per tutto il contorno che riguarda la Royal Family, soprattutto dopo gli scandali recenti che ruotano intorno all’intervista rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle. Se la duchessa di Sussex, incinta del secondo figlio, è rimasta in California, il duca di Sussex è tornato a casa per dire addio al nonno.

Kate Middleton fa da pacere

Si vocifera che il rapporto tra William e Harry sia estremamente teso tanto che i due, durante il corteo a piedi, sono stati separati (pare per volontà di William) dal cugino Peter Phillips. Dopo la cerimonia però i fratelli sono stati ripresi mentre camminavano verso le rispettive auto. Uno strappo al protocollo che non era previsto ma che, si dice, sia stato architettato dal padre Carlo, che sperava così in una rappacificazione. Se tra William e Harry la tensione era palese, con loro c’era una terza persona che ha fatto il possibile per un riavvicinamento: Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha chiacchierato serenamente con Harry, confermandosi così un membro chiave della famiglia reale. Un’azione che non era tenuta a fare, a maggior ragione dopo le dure parole di Meghan Markle, che ha dichiarato come Kate l’abbia fatta piangere prima delle nozze, ma per cui non si è tirata indietro.

Passo dopo passo verso il trono

E’ proprio Kate Middleton ad aver fatto breccia, ancora una volta, nel cuore dei britannici con questo suo gesto al funerale. Donna intelligente e capace, madre affettuosa, moglie presente, figura pubblica composta: Kate da anni non sbaglia un colpo e risale, con la sua grazia, la scala gerarchica all’interno di Buckigham Palace. Piace al popolo perché ha saputo mettere sé stessa e i suoi bisogni al secondo posto, per un piano più alto, la sopravvivenza della Corona. Le sue doti sono emerse sabato più che mai quando, impeccabile in un cappotto nero di Catherine Walker, è arrivata al Castello di Windsor.

Con le perle di Elisabetta e Diana al collo

I capelli raccolti, la veletta nera di Philip Treacy, i collant scuri: nessun dettaglio è stato lasciato al caso, nemmeno i gioielli. Al collo infatti Kate Middleton indossava il Four Row Japanese Pearl Chocker, un collier di perle con chiusura centrale con diamanti. La collana è stata indossata in passato sia dalla regina Elisabetta che da Lady Diana. Un simbolo che incarna la continuità della Royal Family, che sopravvive di generazione in generazione. Un presenza forte quella della Middleton, che ha dimostrato la sua dedizione alla Regina proprio durante la breve passeggiata insieme al marito e al cognato. Un passo dopo l’altro che l’hanno avvicinata ancora di più al trono del Regno Unito.

