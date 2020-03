Valentina Ferragni: “Quando ti manca il palo…”

Dolce quarantena per Valentina Ferragni! La sorellina di Chiara è chiusa in casa col suo fidanzato, il personal trainer Luca Vezil e il loro cane Pablo. Tra i passatempi di coppia, ci sono i social network, la cucina e il fitness: l’ultimo video di Vale e Luca è incredibile.

Outfit casalinghi comodi e sportivi, prevalentemente Nike per entrambi. In tuta o leggings, Valentina Ferragni si mostra con naturalezza e gode delle piccole cose: un tramonto dalla finestra o le coccole al cane che porta il cognome di entrambi e ha già un profilo Instagram (pablovezagni). La coppia è attiva anche su TikTok e posta spesso filmati divertenti, time-lapse di ricette preparate insieme, sessioni di allenamento creativo, come quello postato di recente.

Con il sottofondo di “Hola (I Say)” di Marco Mengoni, i due fidanzati si lanciano in una performance atletica e sensuale che dimostra grande intesa ma anche una certa professionalità. Luca Vezil infatti non smette di allenarsi tra le mura domestiche o in cantina. Valentina Ferragni è un’appassionata di pole dance: prima dell’emergenza coronavirus si esercitava costantemente condividendo sui social network i risultati. Come fare in questo periodo, se a casa manca… il palo?

Valentina Ferragni posa le mani sul bacino di Luca Vezil e si lancia in un’esercitazione di pole dance. “E tu che mi tiravi su” canta Mengoni, mentre Luca tira letteralmente su la sua ragazza. La sostiene dalle spalle, spostando il peso del corpo all’indietro, mentre lei divarica le gambe, oscilla e ondeggia sinuosa in un particolare girotondo di coppia. Non c’è che dire, la quarantena aguzza l’ingegno e… migliora l’intesa!

