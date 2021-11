La nuova musa di Armani Beauty è Valentina Sampaio, top model e attivista brasiliana dallo sguardo intenso e dal corpo statuario. Una decisione storica e di forte impatto per il brand, che per la prima volta sceglie una modella transgender come ambassador per la propria linea di cosmetici. Il marchio made in Italy offre così l’ennesima riprova del suo impegno sul fronte dell’inclusività.

Un sogno che diventa realtà

Fotografata da Mikael Janssen, Valentina Sampaio sarà la testimonial delle campagne Armani Beauty per tutto il 2022, in modo particolare di quella del rossetto Lip Power. “In quanto donna trans, questa collaborazione rappresenta un’importante pietra miliare e un sogno che diventa realtà. Il make-up ha svolto un ruolo molto significativo nella mia evoluzione personale” ha scritto la modella sui social annunciando la nuova e importante collaborazione.

LEGGI ANCHE >>>La drag queen che insegna alle donne come truccarsi<<<

Una scelta all’insegna dell’inclusività

Anche Giorgio Armani ha commentato la scelta di avere Valentina Sampaio come ambassador: “I miei prodotti di bellezza mirano a dare potere a tutte le donne, indipendentemente dalla loro cultura, dal loro paese di origine o dal loro background. Sono orgoglioso di avere Valentina come nuovo volto di Armani Beauty: ammiro la sua volontà, il suo impegno e la sua determinazione”. Un sodalizio che si rinnova, quello tra la modella e lo stilista: i due sono comparsi insieme sulla copertina del numero di novembre 2020 di Harper Bazaar Spagna, curato proprio da Armani.

La bellezza della diversità: le altre muse di Armani Beauty

Valentina Sampaio non è la sola a rappresentare Armani Beauty. Accanto a lei sono stati chiamati altri volti (noti e stupendi) del mondo della moda e dello spettacolo come Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani, Greta Ferro, Barbara Palvin e Madisin Rian. Donne diverse per differenti tipologie di bellezza, ognuna con un fascino unico e una storia tutta personale da raccontare.

Chi è Valentina Sampaio

Valentina Sampaio è nata 26 anni fa in Brasile. Oltre ad essere attivista sul fronte dei diritti della comunità LGBTQI+, è anche una modella dalla carriera in continua ascesa. Ha iniziato a calcare le passerelle nel 2016 e ha conquistato in breve tempo la copertina di Vogue Paris prima di approdare sulle cover di Elle e soprattutto Sports Illustrated, che per la prima volta ha voluto una modella trangender. Victoria’s Secret l’ha chiamata a raccolta tra i suoi angeli, e anche in questo caso è stata una scelta senza precedenti. Con la collaborazione con Armany Beauty ha sfondato un’altra barriera, segno che la bellezza non ha confini.

Related Posts