Shakira alla sfilata con il trench “parlante”: è un messaggio per Piqué?

Da Kate Middleton a Melania Trump, sono diverse le star che nel tempo ci hanno abituati ai look “parlanti”. La principessa di Galles ha lanciato diverse frecciatine (anche a Meghan Markle) attraverso il suo abbigliamento mentre è passata alla storia del costume (non per merito) la giacca verde militare della Trump in visita al confine degli Stati Uniti con il Messico. C’è un’altra celeb che nelle scorse ore ha espresso un messaggio molto chiaro attraverso il suo outfit: Shakira.

Tradimento o coppia aperta?

In questi mesi Shakira è perennemente al centro delle cronache rosa. La sua burrascosa separazione da Gerard Piqué ha fatto il giro del mondo e, dopo dodici mesi, le indiscrezioni non accennano a placarsi. La cantante e il calciatore hanno confermato l’addio a giugno 2022, dopo undici anni d’amore e due figli. Il motivo? Piqué avrebbe tradito la popstar con la modella 24enne Clara Chia Marti (lui ha 36 anni), con cui di fatto ora è fidanzato. Da lì è partita un’aspra battaglia legale per l’affidamento dei bambini. Non sono mancate le continue frecciatine mediatiche e sui social. Gerard ha però sempre dichiarato come non ci sia stata infedeltà da parte sua. Nelle scorse ore il giornalista spagnolo José Antonio Avilés, che sarebbe ben informato sui fatti, ha infatti affermato che l’ex coppia ha vissuto una relazione aperta consenziente per tre anni, cercando di mantenere il profilo di famiglia felice nella vita pubblica.

Il look “manifesto”

Di fatto, almeno al momento, nessuno sa ufficialmente se si sia trattato di infedeltà o di accordo reciproco: i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Quel che è certo è che, proprio nelle ore in cui le rivelazioni del giornalista venivano a galla, Shakira si è presentata con un outfit decisamente battagliero alla sfilata parigina di Viktor&Rolf. La colombiana ha indossato un trench bianco della maison con un enorme scritta 3D. “NO” si legge a caratteri cubitali sulla parte anteriore del capo haute couture. I cristalli che ricoprono il bordo della parola contribuiscono a catalizzare ulteriormente l’attenzione. No alla voci sulla coppia aperta? No agli accordi per la separazione? Quello della cantante è uno statement look che è destinato a far parlare per giorni.

Il grande ritorno

Da quando Shakira e Gerard Piqué hanno annunciato la separazione, la carriera della cantante è tornata in piena attività. Moltissime persone hanno “rispolverato” le hit passate della star latina ma è stato con il brano BZRP Music Session #53 che è stata nuovamente riconsacrata come una delle regine del pop mondiale. Nella canzone l’artista si è tolta diversi sassolini dalle scarpe e le frecciatine sembrano tutte per Gerard. “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio” e ancora: “Un lupo come me non è per i ragazzi come te”. Lei non le ha mandate a dire, tra l’ironia del web nei confronti del calciatore. Benché lui abbia detto di non sentirsi in alcun modo toccato da quelle parole, il rancore tra i due è innegabile. Amatissima e richiestissima, Shakira è ora sulla cresta dell’onda. Allo show la colombiana ha posato vicino a Camila Cabello: sedute in prima fila le due hanno sollevato l’indice, a mimare ironicamente un “no”. Le vedremo presto insieme in un progetto musicale? Speriamo che almeno questo sia un “sì”!

