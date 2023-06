I look di giugno: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo giugno?

I costumi

Arriva l’estate e… spunta lo swimwear. Sono tante le star che mostrano i loro costumi: i look da spiaggia sono tutti da copiare. Cecilia Rodriguez è una bomba sexy e fascia le forme nel due pezzi Me-Fui. All’Isola anche Cristina Scuccia ha mollato l’intero delle prime settimana a favore di un bikini: la proposta fucsia di Sundek si fa guardare. Il modello color pesca con bordi neri di Netiquette mette in risalto il fisico scolpito di Zoe Cristofoli e i tatuaggi che ricoprono quasi interamente il suo corpo.

Bianco o nero?

I colori più eleganti per antonomasia non mancano nei look di giugno delle star: bianco e nero sono ancora una volta protagonisti. Minidress fasciante con tanto di copricapo per Kylie Jenner, completo pantaloni-gilet di Federica Tosi per Claudia Gerini: entrambe sono perfette in total white. Kim Kardashian è esplosiva nel long dress con dettagli cut-out firmato Gucci mentre Elettra Lamborghini preferisce le trasparenze e i cristalli del vestito Dan More: black is sexy. Stessa tonalità per Ilary Blasi in tv.

Evviva i colori!

D’estate è bello osare, con fantasie e colori. A Capri per lavoro Bianca Balti è splendida nell’abito lungo a stampa maioliche di Dolce&Gabbana. Hailey Baldwin opta per un minidress rosa tutto lustrini, creato su misura per lei da Vivienne Westwood. Giulia De Lellis in Magda Butrym è un confetto: il vestito aderente con il collo alto ha delle rose di tessuto sulla spalla. Verde smeraldo per Kate Middleton, frizzante nel coat-dress di Andrew GN con i bottoni gioiello. Tananai sceglie il denim tie dye mentre Sabrina Ferilli è a pois. Scopri nella gallery i look di giugno delle star.

