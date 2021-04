Chiara Ferragni: “I nostri corpi sono perfetti” e mostra la pancia post-parto

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Idea regalo 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Ricordiamoci che tutti i corpi sono perfetti così come sono”, scrive Chiara Ferragni su Instagram. Parole d’impatto corredate a un video ancora più forte dove l’influencer si riprende in primo piano e sottolinea i suoi difetti con coraggio. Chiara abbassa i leggings e mostra la pancia. Si afferra la pelle del ventre con le mani, la strizza, la fa sobbalzare. Lei che ha partorito da un mese la sua secondogenita, Vittoria, svela le forme senza vergogna e ci fa sapere che è normale avere un po’ di rotondità, che i pantaloni a vita alta sono un alleato e che le pose e la luce fanno la differenza negli scatti.

Chiara torna in forma

E’ un messaggio di body loving quello di Chiara Ferragni, un monito di accettazione. “Ringraziamo i nostri corpi, ci tengono vivi ogni giorno”, aggiunge le Blonde Salad. In queste settimane post-parto Chiara si sta concentrando sull’allenamento, vuole tornare in forma. Nel loro attico milanese i Ferragnez possono vantare un palestra di tutto rispetto, piena di attrezzi. Un po’ di tapit roulant, i pesi, gli squat: gli esercizi sono pensati per una donna che ha partorito da poco e lei ci tiene a far sapere di aver avuto il benestare del suo ginecologo. Nel video in cui esibisce lo stomaco e in quelli in cui rivela il suo workout, l’imprenditrice indossa un outfit di Intimissimi nero con dettagli rosa. Il completo è composto da un reggiseno con zip centrale e da morbidi leggings. Sotto ha un paio di slip in pizzo, sempre del brand di lingerie.

La pancetta e il seno in allattamento

Chiara Ferragni ha una vita piena: due figli, un marito, i molti impegni di lavoro ma questo non le impedisce di portare avanti le sue battaglie di sensibilizzazione. Di recente ha posto l’attenzione sull’allattamento al seno, un tema che imbarazza ancora molte persone. Postando scatti con la piccola Vittoria attaccata, con il tiralatte in azione e con la maglietta macchiata di latte a causa di una fuoriuscita improvvisa ha sottolineato l’importanza di affrontare questo tabù. Ora le immagini dell’addome al naturale, con la lieve pancetta. Una dichiarazione di amor proprio che fa bene a tutti.

