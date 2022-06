MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte Personalizzato 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Vittoria e Leone “Ferragnez” sono piccoli ma possono già vantare un guardaroba da sogno. Del resto con due genitori come Chiara Ferragni e Fedez non potrebbe essere diversamente. Se poi puoi vantare una “zia” come Donatella Versace la strada fashion è spianata.

Il regalo esclusivo

Chiara Ferragni e Fedez postano attimi quotidiani dei figli: la scuola di Leone, le mattinate al parco di Vittoria, i pranzi con gli amici, le vacanze. Nelle foto i bimbi sono sempre felici e… ben vestiti. Sebbene la modaiola di casa Ferragnez sia mamma Chiara, questa volta è il marito dell’influencer a svelarci i dettagli di un nuovo regalo ricevuto dai piccoli Ferragnez. “Grazie zia Donatella”, si legge in una serie di storie. La Donatella in questione di cognome fa Versace ed è una cara amica di famiglia. Il rapper aveva scelto la maison anche per svelare l’iniziale del nome della figlia a Sanremo.

La stilista ha inviato ai bambini due accappatoi del marchio. Rosa per Vittoria, azzurro per Leone e personalizzazione sulla schiena con i propri nomi per entrambi. I baby vip posano sul divano, con in mano anche una tazza da viaggio, sempre firmata dal brand della Medusa, mentre papà Federico scatta all’impazzata.

Le immancabili polemiche

Il rapporto tra i Ferragnez e Donatella Versace è strettissimo. Il trio non solo collabora insieme su progetti di lavoro ma nutre anche una profonda stima reciproca (GUARDA Vittoria che fa le marachella a casa della designer). Quello che sembrava un dolce gesto da parte di una gentile zia acquisita ha dato il là alla polemica. Com’è consuetudine con tutto quello che ruota intorno alla vita di Fedez e Chiara Ferragni, anche in questa occasione c’è chi ha storto il naso. L’indignazione ruota principalmente intorno al costo dei prodotti (410 euro l’accappatoio, 850 euro la tazza) ma non solo.

Costano più di casa mia – La gente fa i complimenti ma intanto stanno crescendo male, da viziati – Uno schiaffo alla povertà – Il rosa alla bambina e l’azzurro al maschietto? Basta con questi stereotipi di genere, vergogna! I commenti dei follower non si sono fatti attendere. Ci pensa Chiara Ferragni a mettere la parola fine al battibecco, pubblicando un meme dove Vittoria, con il musino furbo, beve “le lacrime dei miei nemici” direttamente dalla tazza firmata e luccicante. Perché la vendetta va servita… in un bicchiere di lusso Versace!

