Wanda Nara è una donna impegnata. Cinque figli di cui si occupa pienamente, la carriera di manager del marito, il giocatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, la supervisione della nuova casa in costruzione a Milano e la gestione delle altre abitazioni di famiglia (l’altro attico di Milano, il lussuoso appartamento di Parigi, la villa sul lago di Como), gli impegni in televisione e quelli da manager della sua linea di beauty, Wanda Nara Cosmetics.

Con una vita così piena diventa difficile conciliare tutti gli impegni, soprattutto quelli non fondamentali. Ci sono però appuntamenti a cui Wanda Nara, che lavora moltissimo con la sua immagine, non può proprio rinunciare, come l’andare dal parrucchiere. E’ così che, messi a letto i bambini, Wanda Nara si concede qualche ora di restyling, all’una di notte. In una serie di storie su Instagram l’argentina ha documentato la sua nottata con Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle dive, anche lui con una schedule piena tanto quanto quella di Wanda, si è diretto direttamente a casa della star per sistemarle i capelli.

“Effetto volume grazie alle tailored hair della mia linea per avere un look davvero glamour”, scrive lui sui social, raccontando i trattamenti effettuati su Wanda Nara. Lei, dal canto suo, non smette di lodare il lavoro svolto magistralmente dall’hair stylist. “Sei pazzesco Fede”, dice lei e poi va a letto con stile. La piega avrà retto?

