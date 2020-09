Wanda Nara bollente in reggiseno per Mauro Icardi in quarantena

Selfie hot per l'argentina, in lockdown a Parigi insieme al marito positivo al Covid

Sono giorni lunghi e complicati per Wanda Nara. Il marito Mauro Icardi infatti è risultato positivo al coronavirus in seguito alla vacanza di fine agosto a Ibiza, insieme ad altri compagni di squadra, tra cui Neymar. Dopo un’estate discreta e distanziata nelle varie case di famiglia, tra Milano, Como e Parigi, gli Icardi avevano deciso di volare sull’isola spagnola per trascorrere qualche giorno con gli amici nella villa da sogno che affittano ogni anno.

Alla conferma del contagio però sono subito scattate le polemiche per la decisione della coppia di portare i figli nella movida delle Baleari, nonostante la risalita dei contagi. In particolare, l’ex marito di Wanda, Maxi Lopez, padre di tre dei cinque bambini della showgirl, aveva attaccato duramente Wanda Nara, accusandola di aver messo a rischio i piccoli e sostenendo che due di loro fossero stati contagiati.

Wanda Nara non aveva risposto alle critiche ma, qualche giorno fa, in un video social, la figlia più piccola, Isabella, ha specificato che solo suo papà ha il Covid. Fatto sta che ora tutto il clan è in quarantena nella maxi residenza parigina. I maschietti di casa giocano a calcio in giardino, le femminucce si dedicano a lunghe sessioni di make-up, Mauro Icardi si occupa dei cani e Wanda fa la sexy.

Bonne nuit, buonanotte, scrive Wanda Nara su Instagram, sotto a un selfie bollente dove lascia poco all’immaginazione. Con una mano scatta la foto mentre con l’altra stringe i seni prosperosi. Del resto non può fare altrimenti, con quel reggiseno Agent Provocateur realizzato solo di piccoli e sottili elastici i capezzoli sarebbero completamente esposti. Sguardo che seduce e capelli bagnati completano l’outfit. Una crocerossina bollente per il suo Maurito in quarantena. Per lui sarà stata certamente una… bonne nuit.

