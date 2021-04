No all’uniforme al funerale di Filippo, Elisabetta lo fa per Harry

Il Regno Unito si prepara a dare l’ultimo saluto al principe Filippo. I funerali del duca di Edimburgo avranno luogo sabato 15 aprile nella Saint George Chapel del castello di Windsor. Elisabetta II dirà addio al marito in una Londra ancora semi-blindata a causa della pandemia. Non più di 30 partecipanti, mascherine obbligatorie e distanziamento: norme che abbiamo imparato a conoscere bene in quest’anno ma che stonano pensando alle pompose celebrazioni reali del passato.

Elisabetta detta le regole di stile

Tra tutte le indiscrezioni susseguitesi in questi giorni ce n’è una che sta facendo discutere non poco i britannici. Sebbene non ancora confermato da Buckingham Palace, secondo i media locali gli uomini della Royal Family che hanno prestato negli anni servizio militare non indosseranno l’uniforme al funerale. La decisione sarebbe stata presa dalla stessa Elisabetta, per mostrare al mondo un fronte unito, almeno a favor di telecamere. La scelta della Regina, che romperebbe così una tradizione secolare, nasce infatti per proteggere il principe Harry e il principe Andrea.

Harry e Andrea, le “pecore nere”

Nel 2020 Harry ha ufficialmente rinunciato al titolo di senior royal e intrapreso la sua vita da commoner in California insieme alla moglie Meghan Markle. Il principe è stato di conseguenza privato dei suoi gradi militari. Al funerale di Filippo gli è concesso indossare un completo scuro accessoriato con le onorificenze conferite da Elisabetta o acquisite per merito, ma non può sfoggiare la divisa. Discorso simile per Andrea che, dopo gli scandali legali all’amicizia con Jeffrey Epstein, non ha più preso parte a impegni ufficiali. Tuttavia il duca di York potrebbe ancora indossare gli abiti militari, ma sarebbe considerato disdicevole e di cattivo gusto.

Abiti civili anche per gli eredi al trono

Elisabetta, già profondamente provata per la scomparsa del consorte, vorrebbe evitare altre ferite e sofferenze, da qui la scelta di omologare gli outfit di tutti gli uomini della Royal Family, compresi quelli degli eredi al trono Carlo e William. E da qui il malcontento dei sudditi. Molti si interrogano sulla necessità di proteggere ancora una volta Harry, quando quest’ultimo ha chiaramente e ufficialmente preso le distanze dalla Corona. Sono tante le persone che sottolineano come Filippo, considerato un eroe della Seconda Guerra Mondiale, dove ha prestato servizio con la Royal Navy, non avrà nemmeno uno dei suoi cari in uniforme al suo ultimo saluto. Il tutto per non scontentare i due membri che più si sono distaccati dalla famiglia stessa. Parenti serpenti, vero per i comuni mortali tanto quanto per i sangue blu.

Related Posts