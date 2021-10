Zoe Cristofoli e Theo Hernandez presto genitori: gli scatti col pancione

Il calciatore e l'influencer hanno confermato di essere in dolce attesa e forse c'è anche un indizio sul sesso

Gli scatti da dietro, i vestiti larghi, gli zoom sul volto: da qualche settimana Zoe Cristofoli aveva cambiato approccio fotografico sul suo profilo Instagram. Scelta stilistica? No, un dolce segreto da custodire. L’influencer ha infatti confermato, facendo affidamento ancora una volta alle immagini social, di essere in attesa del suo primo figlio dal fidanzato, il giocatore del Milan Theo Hernandez.

L’annuncio

Insieme da circa un anno mezzo Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno attraversato periodi rosei e altrettanti momenti bui nel corso della loro relazione. Fumini e passionali, si erano lasciati e ripresi più volte. A maggio 2021 la rottura sembrava definitiva, ora però le crisi sembrano acqua passata, tanto che i due saranno presto genitori. “Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto. Mamma e papà”, ha scritto la modella a corredo di una serie di immagini tenerissime.

Tra i colori della natura autunnale Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si abbracciano, sorridenti. Lui, con outfit comodo e rilassato, le accarezza il ventre, poi le bacia la pancia. Lei, con un crop top nero e i jeans lasciati aperti, sprizza gioia da tutti i pori. Entrambi hanno il corpo ricoperto di tatuaggi, che amano mettere in evidenza.

L’indizio nella collana?

Appassionatissima di moda, Zoe Cristofoli non lascia niente al caso in fatto di abbigliamento. Borse firmate (Gucci e Louis Vuitton sembrano essere i suoi brand preferiti), abiti sensuali (come quello aderentissimo di Chanel), tute casual ma firmatissime: Zoe è una fashion addicted.

Ma c’è di più, nelle scorse settimane la modella aveva forse dato anche un indizio sulla sua gravidanza. Da luglio infatti al collo dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona era comparsa una preziosa collana in oro e diamanti rappresentante una bambina. Da allora il gioiello è apparso in più occasioni nelle sue foto. Che le sia stata regalata da Theo Hernandez alla scoperta della meravigliosa notizia? E, sopratutto, Zoe Cristofoli ci starà segretamente svelando anche il sesso del bebè in arrivo? Intanto, auguri!

