Lapo Elkann sposo in Portogallo, l'ex di Kate Moss dice sì in un paesino francese e la figlia di Bill Gates è splendida in campagna nei pizzi Vera Wang

Musicisti, attrici, imprenditori, zar, eredi di fortune miliardarie: a ottobre si sono sposati un sacco di vip. Dall’Inghilterra alla Russia fino agli Stati Uniti, passando ovviamente per l’Italia, i matrimoni da sogno che hanno animato il mondo del gossip sono andati in scena in location esclusive, davanti a centinaia di invitati o a pochi intimi. C’è chi ha detto sì per la prima volta, chi per la seconda e chi è già alle nozze numero cinque: scopriamo i famosi che si sono giurati amore eterno in questo mese autunnale.

Gli artisti vanno a nozze

Iniziamo dai musicisti e, per cavalleria, da una sposa. Nicole Appleton, cantante della band britannica All Saints, ha sposato Stephen Haines in un bucolico ma lussuoso hotel fuori Londra. L’ex moglie di Liam Gallagher era romantica in un abito avvitato a mezza manica di Alida Herbst.

E’ invece alle quinte nozze Roger Waters, fondatore e frontman dei Pink Floyd. Nella campagna newyorchese il bassista 78enne ha detto sì a Kamilah Chavis, 43 anni, che ha conosciuto nel 2016, mentre lei gli faceva da autista.

L’ex bad boy Pete Doherty, storico fidanzato di Kate Moss, ha messo la testa a posto con Katia de Vidas. I due si sono giurati amore eterno in un’intima cerimonia in Francia. Lo sposo era impeccabile in Celine.

Lapo sposo in Portogallo

Sono arrivate un po’ a sorpresa le nozze di Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli ha sposato l’ex pilota di rally Joana Lemos nel giardino della loro villa a Tavira, in Portogallo. Un matrimonio romantico e discreto, perché “il vero amore è riservato, privato e intimo”, come ha dichiarato Lapo a Chi. Lui era elegantissimo in un frac di Rubinacci, lei era chic nella semplicità di un vestito bianco senza maniche disegnato da Frida Giannini.

I nobili

Il matrimonio più chiacchierato dal gotha internazionale è stato quello del Granduca George Mikhailovic Romanov, erede al trono degli zar, e dell’italiana Rebecca Bettarini. Due abiti firmati Reem Acra per la sposa che, insieme al suo George, ha intrattenuto gli ospiti durante il sontuoso evento a San Pietroburgo. (Dei retroscena di queste nozze vi abbiamo già parlato QUI).

Nella chiesa di San Pantalon a Venezia invece è convolata a nozze Vera Arrivabene, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga. L’aristocratica ha detto sì (con un paio di comode ballerine bicolore) a Briano Martinoni Caleppio in una splendida giornata di sole.

I miliardari

Hanno scelto la Laguna anche Alexandre Arnault e Geraldine Guyot. Lui è il figlio di Bernard Arnault, patron di Lvmh e terzo uomo più ricco al mondo secondo Forbes. Moltissimi gli ospiti illustri, tra cui Beyoncé e Jay-Z, ma pochissimi i dettagli trapelati. Pare che la sposa, con un abito ricamato, fosse in Dior ma di questo non c’è certezza.

Sappiamo invece senza dubbio che Jennifer Gates, figlia di Bill e Melinda Gates, ha indossato un vestito haute couture di Vera Wang per le sue nozze americane con Nayel Nassar, erede di una delle famiglie più facoltose d’Egitto. A caccia d’ispirazione nuziale? Nella gallery trovi matrimoni per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Related Posts